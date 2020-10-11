Главы МИД России и Турции обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, где стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия. По предварительной версии, Анкара призвала Москву убедить Ереван соблюдать режим прекращения огня на территории непризнанной республики.
На сайте МИД России указывается, что дипломаты двух стран обменялись мнениями по ситуации в Карабахе после трехсторонних переговоров в Москве 9-10 октября.
Также сообщается, что Россия готова активно продолжать участвовать в урегулировании конфликта в качестве посредника, с учетом принятого в Москве соглашения о прекращении огня с целью обмена пленными и телами погибших.
В свою очередь, источник ТАСС в МИД Турции сообщил, что Чавушоглу попросил Лаврова «предупредить армянскую сторону о соблюдении перемирия в Карабахе».
Ранее сообщалось, что 12 октября в Москву прилетит глава МИД Армении Зограб Мнацаканян с рабочим визитом. Перед этим в посольстве Армении в России сообщили, что Азербайджан не соблюдает перемирие в Карабахе и это в числе прочего будет обсуждаться с Лавровым.
В ночь на 11 октября обстрелу со стороны азербайджанских войск подверглась столица непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР), сообщил корреспондент Daily Storm. Позднее эту информацию подтвердили в Минобороны НКР. Там уточнили, что удары также наносились и по другим населенным пунктам. В свою очередь, оборонное ведомство Азербайджана заявило об обстреле городов Гянджа и Мингячевир. В последнем ракетный удар был нанесен по гидроэлектростанции.
В ночь на 10 октября Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня в районе непризнанной республики Нагорный Карабах и обмене телами погибших, заявил Лавров. Переговоры в Москве прошли в закрытом формате и продолжались почти 11 часов. Также Баку и Ереван согласились приступить к переговорам при участии представителей ОБСЕ. Однако перемирие продолжалось недолго: вскоре обе республики обвинили друг друга в нанесении ударов по инфраструктуре.
Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился утром 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстреле приграничных населенных пунктов и видят причину конфликта в атаке противоположной стороны. В странах введено военное положение и объявлена мобилизация.