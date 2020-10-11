Главы МИД России и Турции обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, где стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия. По предварительной версии, Анкара призвала Москву убедить Ереван соблюдать режим прекращения огня на территории непризнанной республики.





На сайте МИД России указывается , что дипломаты двух стран обменялись мнениями по ситуации в Карабахе после трехсторонних переговоров в Москве 9-10 октября.





Также сообщается, что Россия готова активно продолжать участвовать в урегулировании конфликта в качестве посредника, с учетом принятого в Москве соглашения о прекращении огня с целью обмена пленными и телами погибших.





В свою очередь, источник ТАСС в МИД Турции сообщил, что Чавушоглу попросил Лаврова «предупредить армянскую сторону о соблюдении перемирия в Карабахе».





Ранее сообщалось, что 12 октября в Москву прилетит глава МИД Армении Зограб Мнацаканян с рабочим визитом. Перед этим в посольстве Армении в России сообщили, что Азербайджан не соблюдает перемирие в Карабахе и это в числе прочего будет обсуждаться с Лавровым.





В ночь на 11 октября обстрелу со стороны азербайджанских войск подверглась столица непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР), сообщил корреспондент Daily Storm. Позднее эту информацию подтвердили в Минобороны НКР. Там уточнили, что удары также наносились и по другим населенным пунктам. В свою очередь, оборонное ведомство Азербайджана заявило об обстреле городов Гянджа и Мингячевир. В последнем ракетный удар был нанесен по гидроэлектростанции.