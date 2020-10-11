Новости
Новости
St
Главы МИД России и Турции обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
Новости

Главы МИД России и Турции обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Мевлют Чавушоглу, по предварительной версии, призвал Сергея Лаврова убедить Ереван соблюдать перемирие

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, где стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия. По предварительной версии, Анкара призвала Москву убедить Ереван соблюдать режим прекращения огня на территории непризнанной республики.


На сайте МИД России указывается, что дипломаты двух стран обменялись мнениями по ситуации в Карабахе после трехсторонних переговоров в Москве 9-10 октября.


Также сообщается, что Россия готова активно продолжать участвовать в урегулировании конфликта в качестве посредника, с учетом принятого в Москве соглашения о прекращении огня с целью обмена пленными и телами погибших.


В свою очередь, источник ТАСС в МИД Турции сообщил, что Чавушоглу попросил Лаврова «предупредить армянскую сторону о соблюдении перемирия в Карабахе».


Ранее сообщалось, что 12 октября в Москву прилетит глава МИД Армении Зограб Мнацаканян с рабочим визитом. Перед этим в посольстве Армении в России сообщили, что Азербайджан не соблюдает перемирие в Карабахе и это в числе прочего будет обсуждаться с Лавровым.


В ночь на 11 октября обстрелу со стороны азербайджанских войск подверглась столица непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР), сообщил корреспондент Daily Storm. Позднее эту информацию подтвердили в Минобороны НКР. Там уточнили, что удары также наносились и по другим населенным пунктам. В свою очередь, оборонное ведомство Азербайджана заявило об обстреле городов Гянджа и Мингячевир. В последнем ракетный удар был нанесен по гидроэлектростанции.


Самое интересное - на нашем канале в Яндекс.Дзен
St

Президенты Азербайджана и Армении высказались о настоящем и будущем Карабаха

Алиев заявил, что Баку не смирится с оккупацией, а Саркисян выразил опасение, что в регионе может появиться «еще одна Сирия» 9 октября 2020
Dailystorm - Президенты Азербайджана и Армении высказались о настоящем и будущем Карабаха

В ночь на 10 октября Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня в районе непризнанной республики Нагорный Карабах и обмене телами погибших, заявил Лавров. Переговоры в Москве прошли в закрытом формате и продолжались почти 11 часов. Также Баку и Ереван согласились приступить к переговорам при участии представителей ОБСЕ. Однако перемирие продолжалось недолго: вскоре обе республики обвинили друг друга в нанесении ударов по инфраструктуре.


Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился утром 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстреле приграничных населенных пунктов и видят причину конфликта в атаке противоположной стороны. В странах введено военное положение и объявлена мобилизация.


Путин призвал прекратить огонь в Карабахе для обмена пленными и телами погибших

Президент России также пригласил глав МИД Азербайджана и Армении в Москву для консультаций 8 октября 2020
Dailystorm - Путин призвал прекратить огонь в Карабахе для обмена пленными и телами погибших
#лавров #азербайджан #армения #турция
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
Загрузка...
© Storm 2020

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»