Путин рассказал о подарках от внуков и отсутствии друзей в политике

Президент России Владимир Путин в эфире «Россия 1» рассказал, что в день рождения всегда ждет звонков и подарков от внуков. Российский лидер также отметил, что в большой политике нет друзей, потому что нужно всегда думать в первую очередь об интересах государства, но сохранять дипломатические отношения с другими странами необходимо.





Отвечая на вопрос, чьи поздравления он больше всего ждет в свой день рождения, глава государства ответил, что от близких, друзей, детей и внуков.





«Я знаю, что если они не со мной встречают мой день рождения, то обязательно позвонят, проявят себя как-то. Внуки дарят поделки, рисунки, просто поздравления», — признался президент.