Путин рассказал о подарках от внуков и отсутствии друзей в политике

Президент России Владимир Путин в эфире «Россия 1» рассказал, что в день рождения всегда ждет звонков и подарков от внуков. Российский лидер также отметил, что в большой политике нет друзей, потому что нужно всегда думать в первую очередь об интересах государства, но сохранять дипломатические отношения с другими странами необходимо.
Отвечая на вопрос, чьи поздравления он больше всего ждет в свой день рождения, глава государства ответил, что от близких, друзей, детей и внуков.
«Я знаю, что если они не со мной встречают мой день рождения, то обязательно позвонят, проявят себя как-то. Внуки дарят поделки, рисунки, просто поздравления», — признался президент.
Также Путин заявил, что в большой политике нет друзей, потому что всегда нужно отстаивать интересы собственной страны.
«В большой политике не должно быть друзей. В большой политике есть интересы государства и народа, которые представляет тот или другой человек, занимающийся политической деятельностью», — сказал он.
Однако это не значит, что политики не могут иметь хорошие отношения с коллегами, добавил Путин.
«Напротив, хорошие отношения между людьми всегда помогают в решении самых сложных проблем, и, наоборот, если они, эти отношения, в личном плане не складываются, то это осложняет работу в интересах как раз своей собственной страны», — сказал российский лидер.
«Но прежде всего, человек, который представляет страну, должен думать о ее интересах», — подчеркнул Путин.
Также глава государства заявил, что Россия продолжает надеяться на продолжение сотрудничества с США в сфере кибербезопасности, несмотря на то что пока Вашингтон игнорирует призывы Москвы.
«Мы не в первый раз формулируем это предложение, надеемся, что в реализации сделанных предложений заинтересованы все. Мы не теряем надежду на то, что сможем эту работу продолжить со всеми заинтересованными сторонами, в том числе с США», — сказал Путин.
7 октября, в день рождения Путина, ТАСС опубликовал его интервью, в котором глава государства заявил, что очень любит общаться с внуками, но скрывает информацию о них и своей семье в целом из соображений безопасности. Он добавил, что другие люди, которые не живут его жизнью, не понимают, что такое вопросы безопасности. Также президент заявил, что, в отличие от западных политиков, члены семей которых нередко открыто участвуют в публичной жизни, в России «не театр», а «все по-взрослому».