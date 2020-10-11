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Путин рассказал о подарках от внуков и отсутствии друзей в политике
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Путин рассказал о подарках от внуков и отсутствии друзей в политике

Глава государства также заявил, что Россия по-прежнему надеется на восстановление сотрудничества с США в сфере кибербезопасности

Президент России Владимир Путин в эфире «Россия 1» рассказал, что в день рождения всегда ждет звонков и подарков от внуков. Российский лидер также отметил, что в большой политике нет друзей, потому что нужно всегда думать в первую очередь об интересах государства, но сохранять дипломатические отношения с другими странами необходимо.


Отвечая на вопрос, чьи поздравления он больше всего ждет в свой день рождения, глава государства ответил, что от близких, друзей, детей и внуков.


«Я знаю, что если они не со мной встречают мой день рождения, то обязательно позвонят, проявят себя как-то. Внуки дарят поделки, рисунки, просто поздравления», — признался президент.


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Также Путин заявил, что в большой политике нет друзей, потому что всегда нужно отстаивать интересы собственной страны.


«В большой политике не должно быть друзей. В большой политике есть интересы государства и народа, которые представляет тот или другой человек, занимающийся политической деятельностью», — сказал он.


Однако это не значит, что политики не могут иметь хорошие отношения с коллегами, добавил Путин.


«Напротив, хорошие отношения между людьми всегда помогают в решении самых сложных проблем, и, наоборот, если они, эти отношения, в личном плане не складываются, то это осложняет работу в интересах как раз своей собственной страны», — сказал российский лидер.


«Но прежде всего, человек, который представляет страну, должен думать о ее интересах», — подчеркнул Путин.



Также глава государства заявил, что Россия продолжает надеяться на продолжение сотрудничества с США в сфере кибербезопасности, несмотря на то что пока Вашингтон игнорирует призывы Москвы.


«Мы не в первый раз формулируем это предложение, надеемся, что в реализации сделанных предложений заинтересованы все. Мы не теряем надежду на то, что сможем эту работу продолжить со всеми заинтересованными сторонами, в том числе с США», — сказал Путин.


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Президент России отметил, что в некоторой степени он сейчас — авторитет для своих внуков 7 октября 2020
Dailystorm - Путин рассказал, что в школе хотел быть похожим на разведчика Зорге

7 октября, в день рождения Путина, ТАСС опубликовал его интервью, в котором глава государства заявил, что очень любит общаться с внуками, но скрывает информацию о них и своей семье в целом из соображений безопасности. Он добавил, что другие люди, которые не живут его жизнью, не понимают, что такое вопросы безопасности. Также президент заявил, что, в отличие от западных политиков, члены семей которых нередко открыто участвуют в публичной жизни, в России «не театр», а «все по-взрослому».


#политика #семья #путин #сша
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