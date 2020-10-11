ЦИК Таджикистана признал выборы президента страны состоявшимися

Выборы президента Таджикистана признаны состоявшимися, заявил в ходе брифинга председатель ЦИК страны Бахтиер Худоерзода. По его словам, по состоянию на 15:00 (13:00 мск) в голосовании приняли участие 70,71% избирателей. Выборы считаются действительными, если в них примут участие более 50% внесенных в списки избирателей. Действующий глава республики Эмомали Рахмон проголосовал в Душанбе в лицее №3 и сразу покинул избирательный участок, отказавшись общаться с журналистами.





«К 15:00 в стране проголосовало 3 495 215 избирателей, или 70,71% от общего числа зарегистрированных избирателей», — сказал Худоерзода журналистам (цитата по «Интерфакс»).





Глава ЦИК отметил, что выборы признаются состоявшимися, если на избирательные участки пришли более 50% избирателей. «Тот факт, что 70,71% избирателей уже проголосовало, свидетельствует об очень высокой политической и правовой культуре граждан Таджикистана», — уточнил он.