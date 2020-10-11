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В пригороде Парижа около 40 человек напали на полицейский участок
Новости

В пригороде Парижа около 40 человек напали на полицейский участок

Атакующие обрушили на здание шквал фейерверков, а затем попытались проникнуть в него

Несколько десятков вооруженных арматурами людей напали на полицейский участок в коммуне Шампиньи-сюр-Марн в пригороде Парижа. Об этом сообщила префектура полиции в Twitter. Никого из атакующих задержать не удалось. Сейчас ведется расследование происшествия. В результате атаки повреждены автомобили около участка, а в самом здании разбиты окна. Мотив нападавших неясен, однако в этом районе активно действуют наркоторговцы.


«Жестокое нападение с применением петард совершено на полицейский участок в Шампиньи, среди полицейских пострадавших нет. Ведется расследование по установлению виновных», — говорится в сообщении префектуры, которым сопровождается видео инцидента.


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По данным телеканала BFMTV, нападение совершили около 40 человек. Около полуночи, когда двое правоохранителей находились на улице возле участка, несколько десятков вооруженных арматурами людей попытались проникнуть в здание. Сотрудники полиции успели укрыться и забаррикадироваться в здании. Нападавшие били железными прутьями по входной двери и окнам. Затем атакующие обрушили на здание шквал фейерверков.



Никто из нападавших не был задержан. В результате нападения были повреждены припаркованные возле полицейского участка автомобили. Мотив нападения неясен, однако в этом районе активно действуют торговцы наркотиками. Мэр Шампиньи Лоран Жанна считает, что нападение могло быть спровоцировано аварией со скутером, в которой местные жители обвинили полицию.


«Они оскорбили нас». Чеченцы во Франции наказали «оборзевших арабов»

Выходцы из Чечни отомстили тем, кто избил подростка, и не боятся конфликта с братьями по вере 16 июня 2020
Dailystorm - «Они оскорбили нас». Чеченцы во Франции наказали «оборзевших арабов»

В середине сентября французские правоохранители задержали двух мужчин из чеченской общины в рамках расследования беспорядков в Дижоне, где в июне произошли столкновения между чеченцами и представителями стран Северной Африки. Задержанным по 30 лет, одного арестовали в пригороде Лиона, другого — в одном из районов Парижа.


16 июня власти Франции задействовали силы спецназа для подавления беспорядков, которые в Дижоне устроили выходцы из Чечни и местные группировки наркоторговцев из стран Магриба. Конфликт начался после того, как в городе был избит 16-летний чеченец, в чем лидеры кавказской общины обвинили арабов. Правоохранители задержали несколько человек. Ранения получили 10 человек. В беспорядках участвовали около 200 человек.


#происшествие #франция #париж #полиция
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