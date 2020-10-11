В пригороде Парижа около 40 человек напали на полицейский участок

Несколько десятков вооруженных арматурами людей напали на полицейский участок в коммуне Шампиньи-сюр-Марн в пригороде Парижа. Об этом сообщила префектура полиции в Twitter. Никого из атакующих задержать не удалось. Сейчас ведется расследование происшествия. В результате атаки повреждены автомобили около участка, а в самом здании разбиты окна. Мотив нападавших неясен, однако в этом районе активно действуют наркоторговцы.
«Жестокое нападение с применением петард совершено на полицейский участок в Шампиньи, среди полицейских пострадавших нет. Ведется расследование по установлению виновных», — говорится в сообщении префектуры, которым сопровождается видео инцидента.
По данным телеканала BFMTV, нападение совершили около 40 человек. Около полуночи, когда двое правоохранителей находились на улице возле участка, несколько десятков вооруженных арматурами людей попытались проникнуть в здание. Сотрудники полиции успели укрыться и забаррикадироваться в здании. Нападавшие били железными прутьями по входной двери и окнам. Затем атакующие обрушили на здание шквал фейерверков.
Никто из нападавших не был задержан. В результате нападения были повреждены припаркованные возле полицейского участка автомобили. Мотив нападения неясен, однако в этом районе активно действуют торговцы наркотиками. Мэр Шампиньи Лоран Жанна считает, что нападение могло быть спровоцировано аварией со скутером, в которой местные жители обвинили полицию.
В середине сентября французские правоохранители задержали двух мужчин из чеченской общины в рамках расследования беспорядков в Дижоне, где в июне произошли столкновения между чеченцами и представителями стран Северной Африки. Задержанным по 30 лет, одного арестовали в пригороде Лиона, другого — в одном из районов Парижа.
16 июня власти Франции задействовали силы спецназа для подавления беспорядков, которые в Дижоне устроили выходцы из Чечни и местные группировки наркоторговцев из стран Магриба. Конфликт начался после того, как в городе был избит 16-летний чеченец, в чем лидеры кавказской общины обвинили арабов. Правоохранители задержали несколько человек. Ранения получили 10 человек. В беспорядках участвовали около 200 человек.