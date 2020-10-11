В пригороде Парижа около 40 человек напали на полицейский участок

Несколько десятков вооруженных арматурами людей напали на полицейский участок в коммуне Шампиньи-сюр-Марн в пригороде Парижа. Об этом сообщила префектура полиции в Twitter. Никого из атакующих задержать не удалось. Сейчас ведется расследование происшествия. В результате атаки повреждены автомобили около участка, а в самом здании разбиты окна. Мотив нападавших неясен, однако в этом районе активно действуют наркоторговцы.





«Жестокое нападение с применением петард совершено на полицейский участок в Шампиньи, среди полицейских пострадавших нет. Ведется расследование по установлению виновных», — говорится в сообщении префектуры, которым сопровождается видео инцидента.