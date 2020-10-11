Кабмин выделил дополнительные средства на выплаты на детей от трех до семи лет

Правительство РФ дополнительно выделит более 8,8 миллиарда рублей для регионов на ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Средства будут выделены из резервного фонда кабинета министров. По подсчетам кабмина, в России эти субсидии могут получить более 3,8 миллиона человек.
«Более 8,8 миллиарда рублей будет дополнительно направлено в регионы на ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет, — уточнили в пресс-службе кабмина. — Необходимость дополнительного финансирования связана с ростом количества детей, чьи родители имеют право на выплату. Их в России уже более 3,8 миллиона человек».
В правительстве отметили, что ежемесячные пособия семьям, имеющим детей от трех до семи лет, введены указом президента России с 1 января 2020 года. Выплаты субсидий семьям с низкими доходами начались с 1 июня, добавили в пресс-службе.
«Размер пособия составляет 50% регионального прожиточного минимума на ребенка. Это примерно 5,5 тысячи рублей в месяц в зависимости от региона. Оформить выплату можно, подав электронное заявление на портале госулуг, при личном визите в МФЦ и органы соцзащиты», — пояснили в кабмине.
В августе Мишустин подписал распоряжение, упрощающее оформление пособия на детей в возрасте от трех до семи лет. В документе отмечается, что с 1 ноября 2020 года для получения финансовой помощи не придется предоставлять сведения об алиментах. Эти данные госорганы будут получать самостоятельно через систему межведомственного электронного взаимодействия.
1 июня премьер-министр РФ сообщил, что заявки на выплаты на детей 3-16 лет подали 12,5 миллиона россиян. Мишустин напомнил, что с 1 июня эти средства начали поступать гражданам. Проконтролировать выплаты и помочь россиянам их вовремя получить поручено вице-премьеру Татьяне Голиковой и главе Минтруда Антону Котякову. Зампред правительства в свою очередь отметила, что с начала 2020 года 420 тысяч семей получили расширенный материнский капитал.