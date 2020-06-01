Мишустин рассказал о миллионах заявок на пособия по коронавирусу

Заявки на выплаты на детей 3-16 лет подали 12,5 миллиона россиян, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он напомнил, что с 1 июня эти средства начнут поступать гражданам. Проконтролировать выплаты и помочь россиянам их вовремя получить поручено вице-премьеру Татьяне Голиковой и главе Минтруда Антону Котякову. Зампред правительства в свою очередь отметила, что с начала года 420 тысяч семей получили расширенный материнский капитал.





«С сегодняшнего дня по инициативе президента [РФ Владимира Путина] начинаются выплаты единовременных пособий в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет, заявления на эти средства Пенсионный фонд начал принимать через портал госуслуг с 12 мая. На сегодняшний день их поступило более 12,5 миллиона», — сказал премьер-министр на совещании со своими заместителями.





Мишустин напомнил, что обратиться за выплатами можно будет до конца сентября 2020 года, при этом никаких документов, чтобы получить средства, предоставлять не нужно. Он также упомянул, что все семьи, воспитывающие детей до трех лет, могут получить ежемесячную выплату в размере пяти тысяч рублей на каждого ребенка.





«Прошу Татьяну Голикову и Антона Котякова контролировать, как идут эти выплаты, и оперативно реагировать в случае возникновения у граждан с детьми проблем с получением такой поддержки», — заключил глава кабмина.





Голикова в свою очередь сообщила, что расширенная с 1 марта программа маткапитала затронула за пять месяцев 2020 года более 420 тысяч семей. «Хочу сказать, что на 30 мая 2020 года 421 тысяча наших семей получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, в том числе 135,4 тысячи семей получили сертификат в беззаявительном порядке», — уточнила она.





12 мая правительство России утвердило выплаты для семей с детьми и правила, по которым можно получить эту помощь. Воспользоваться поддержкой смогут семьи, имеющие детей в возрасте до трех лет, которые получат ежемесячные выплаты в пять тысяч рублей за апрель, май и июнь. Помощь имеет обратную силу: например, подав заявление в мае, семья получит средства и за апрель.





Вторая мера поддержки предусмотрена для семей с детьми от 3 до 16 лет. Они могут обратиться за единовременным воспомоществованием в 10 тысяч рублей. Для ее получения также достаточно подать заявление в Пенсионный фонд.