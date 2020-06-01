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Оренбургский министр объяснил, почему полиция силой отобрала у матери четверых детей
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Оренбургский министр объяснил, почему полиция силой отобрала у матери четверых детей

Чиновник считает, что такая мера призвана воздействовать на родителей, получивших деньги, но не отремонтировавших дом

Чиновник считает, что такая мера призвана воздействовать на родителей, получивших деньги, но не отремонтировавших дом Алексей Пахомов
Алексей Пахомов Фото: © кадр из видео

Полиция силой изъяла четверых детей из семьи, живущей в поселке Тюльпанный Оренбургской области, в связи с угрозой обрушения потолочного перекрытия в доме. Родителям ранее выделялись деньги на ремонт, который не был проведен. Поэтому отобрать детей из признанного аварийным жилья — единственная мера воздействия на главу семьи и его супругу, заявил региональный министр образования Алексей Пахомов. СКР проводит доследственную проверку по факту изъятия детей у семьи, поскольку правоохранителям на действия полиции пожаловался отец ребенка.


«У коллег, кто выходил, кто был в доме, где ребята проживали, есть много обоснованных, мотивированных вопросов к родителям, которые, к сожалению, не снимались от обследования до обследования. Есть информация и по линии правоохранительных органов, которую мы будем отрабатывать дальше, — сказал министр. — В результате сформировалось понимание того, что отобрание детей в сложившейся ситуации было, в общем-то, единственно возможной адекватной мерой, исходя из того, как развивались события».


Пахомов рассказал, что семья, состоявшая на учете как неблагополучная, переехала в Домбаровский район Оренбургской области в июле 2018 года. С этого времени медики еженедельно бывали в данной семье, подчеркнул чиновник. Он сообщил, что родители купили дом за счет средств материнского капитала, и уже на момент совершения сделки дом находился в неприглядном состоянии. На минувших выходных комиссия осмотрела жилище, где воспитывались дети, но, по словам Пахомова, чиновники «не могли попасть внутрь [дома], потому что это частная собственность».


Решение местных властей изъять детей у многодетной семьи являлось «единственно возможным» в складывающейся ситуации, считает министр образования Оренбургской области. Он заверил, что «на этом ничего не завершилось», и главное сейчас — помочь детям вернуться к родителям и жить в нормальных условиях. «Наша задача — сделать так, чтобы ребята проживали в семье и проживали в условиях, соответствующих всем требованиям и законодательства, и простого житейского понимания того, как все-таки должна строиться жизнь детей в семье», — пояснил Пахомов.


Ранее СМИ опубликовали видео, на котором запечатлено, как 25 мая полиция и представители органов опеки силой забирают у матери плачущих малышей. Женщина отказывается отдавать детей и нецензурно выражается в адрес правоохранителей, которые в итоге надевают на нее наручники. Позднее глава региона Денис Паслер поручил детскому омбудсмену Анжелике Линьковой и министру образования области Алексею Пахомову разобраться в данной ситуации.


Региональная прокуратура также начала проверку для оценки действий полицейских и представителей органов опеки, участвовавших в изъятии малышей. Изучаются обстоятельства случившегося, поведение родителей, их образ жизни и жилищные условия семьи, рассказали в ведомстве. Уточняется, что мать детей ранее трижды привлекалась к административной ответственности за неисполнение обязанностей по их воспитанию. Сейчас четверо несовершеннолетних находятся под присмотром медицинских сотрудников и социальных педагогов.


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#оренбургская область #жилье #дети #семья #полиция
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