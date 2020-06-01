Оренбургский министр объяснил, почему полиция силой отобрала у матери четверых детей

Полиция силой изъяла четверых детей из семьи, живущей в поселке Тюльпанный Оренбургской области, в связи с угрозой обрушения потолочного перекрытия в доме. Родителям ранее выделялись деньги на ремонт, который не был проведен. Поэтому отобрать детей из признанного аварийным жилья — единственная мера воздействия на главу семьи и его супругу, заявил региональный министр образования Алексей Пахомов. СКР проводит доследственную проверку по факту изъятия детей у семьи, поскольку правоохранителям на действия полиции пожаловался отец ребенка.





«У коллег, кто выходил, кто был в доме, где ребята проживали, есть много обоснованных, мотивированных вопросов к родителям, которые, к сожалению, не снимались от обследования до обследования. Есть информация и по линии правоохранительных органов, которую мы будем отрабатывать дальше, — сказал министр. — В результате сформировалось понимание того, что отобрание детей в сложившейся ситуации было, в общем-то, единственно возможной адекватной мерой, исходя из того, как развивались события».





Пахомов рассказал, что семья, состоявшая на учете как неблагополучная, переехала в Домбаровский район Оренбургской области в июле 2018 года. С этого времени медики еженедельно бывали в данной семье, подчеркнул чиновник. Он сообщил, что родители купили дом за счет средств материнского капитала, и уже на момент совершения сделки дом находился в неприглядном состоянии. На минувших выходных комиссия осмотрела жилище, где воспитывались дети, но, по словам Пахомова, чиновники «не могли попасть внутрь [дома], потому что это частная собственность».





Решение местных властей изъять детей у многодетной семьи являлось «единственно возможным» в складывающейся ситуации, считает министр образования Оренбургской области. Он заверил, что «на этом ничего не завершилось», и главное сейчас — помочь детям вернуться к родителям и жить в нормальных условиях. «Наша задача — сделать так, чтобы ребята проживали в семье и проживали в условиях, соответствующих всем требованиям и законодательства, и простого житейского понимания того, как все-таки должна строиться жизнь детей в семье», — пояснил Пахомов.





Ранее СМИ опубликовали видео, на котором запечатлено, как 25 мая полиция и представители органов опеки силой забирают у матери плачущих малышей. Женщина отказывается отдавать детей и нецензурно выражается в адрес правоохранителей, которые в итоге надевают на нее наручники. Позднее глава региона Денис Паслер поручил детскому омбудсмену Анжелике Линьковой и министру образования области Алексею Пахомову разобраться в данной ситуации.





Региональная прокуратура также начала проверку для оценки действий полицейских и представителей органов опеки, участвовавших в изъятии малышей. Изучаются обстоятельства случившегося, поведение родителей, их образ жизни и жилищные условия семьи, рассказали в ведомстве. Уточняется, что мать детей ранее трижды привлекалась к административной ответственности за неисполнение обязанностей по их воспитанию. Сейчас четверо несовершеннолетних находятся под присмотром медицинских сотрудников и социальных педагогов.