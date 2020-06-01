Полиция раскрыла в Кирове филиал экстремистского «СССР» — видео

«По версии следствия, в период с августа 2019 года по апрель 2020 года трое жителей города Кирова, являясь членами данного межрегионального общественного объединения, достоверно зная о его ликвидации, совместно и согласованно осуществляли организацию его дальнейшей деятельности на территории Кировской области», — сообщили в ведомстве.





В Следственном комитете отметили, что задержанные рекрутировали новых членов организации, проводили собрания и продавали «вкладыши, подтверждающие принадлежность к гражданству СССР». «Они изготавливали и хранили в целях массового распространения экстремистские материалы, осуществляли иные действия, направленные на воспрепятствование законной деятельности органов государственной власти Российской Федерации», — отметили правоохранители.





В задержании активистов участвовали оперативники МВД, сотрудники ФСБ, СОБР Нацгвардии, а также следователи. В отношении членов «СССР» возбуждено уголовное дело. С двоих из них взята подписка о невыезде, с третьего — обязательство о явке.





Организация «Союз славянских сил Руси» была признана экстремистской в июле 2019 года решением Верховного суда Республики Коми. Деятельность организации на территории РФ запрещена. Называвший себя лидером движения Сергей Тараскин делал заявления о том, что Россия нелегитимна как государство и потому ее законы можно не соблюдать, а последователи «СССР» призывали граждан РФ к государственному перевороту.





28 мая полиция в Северной Осетии раскрыла секту «Свидетелей СССР». Более тысячи человек купили у аферистов не имеющие юридической силы временные удостоверения личности гражданина Советского Союза. Адепты секты брали с людей плату за некие пошлины, обманывая, что за это люди смогут получить надбавки к зарплате и компенсации выплат по вкладам, которые были открыты до 1991 года.