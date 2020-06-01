Лукашенко пригрозил «ветродуям», пытающимся устроить в Белоруссии Майдан

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил оппонентов, что не допустит дестабилизации обстановки в стране и Майдана точно не будет. По словам политика, он знает, откуда «ветра дуют» на белорусскую землю, однако уже имеет опыт борьбы с этим и готов «один сражаться» против «шайки уголовников». Лукашенко отметил, что не собирается накануне президентских выборов никому из противников «закрывать» рот, однако призвал КГБ и белорусскую милицию не допустить нарушений общественного порядка.





«Мы абсолютно знаем цели, которые преследуют тут отдельные ветродуи. Эти цели нам ясны: устроить нам майданчик в преддверии президентских выборов или в день президентских выборов. Так они планировали. Всех этих «майданутых» хочу предупредить, что майданов в Беларуси не будет, — цитирует Лукашенко БелТА. — Мы знаем, откуда ветры дуют на нашу белорусскую землю. К сожалению, не с той стороны, откуда хотелось бы. Но мы готовы к любым ветрам».





В ходе встречи с председателем Комитета государственной безопасности Валерием Вакульчиком белорусский лидер потребовал не допустить разделения республики: «Всегда нас делили на части, присоединяли кусками то к одной земле, то к другой. Вы знаете, что до прошлой войны мы практически были разделены. Поэтому сегодня этого допустить нельзя». По мнению Лукашенко, сейчас «некоторые хотят продать за копейку» все, что создано главой государства и его народом. «Этого допустить нельзя. Еще раз подчеркиваю, «майданутым» это говорю, что мы никогда не допустим дестабилизации обстановки в нашей стране», — отметил политик.





Лукашенко также заявил, что не стоит накануне выборов проводить параллели с Арменией и Украиной, где к власти пришли Никол Пашинян и Владимир Зеленский. Этих политиков белорусский лидер назвал «талантливыми людьми» и «патриотами своей страны», но исключил вариант каких-либо революций в своей республике. «Не надо нас сравнивать, как недавно газета соседней страны пописывала, что тут у нас появились новые Пашиняны, новые Зеленские и у нас чуть ли не ситуация не то как в Армении, не то как в Украине. Должен сказать, что ситуация по-разному может складываться. Только у нас нет Пашинянов и Зеленских», — резюмировал он.