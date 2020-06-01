Лукашенко пригрозил «ветродуям», пытающимся устроить в Белоруссии Майдан

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил оппонентов, что не допустит дестабилизации обстановки в стране и Майдана точно не будет. По словам политика, он знает, откуда «ветра дуют» на белорусскую землю, однако уже имеет опыт борьбы с этим и готов «один сражаться» против «шайки уголовников». Лукашенко отметил, что не собирается накануне президентских выборов никому из противников «закрывать» рот, однако призвал КГБ и белорусскую милицию не допустить нарушений общественного порядка.
«Мы абсолютно знаем цели, которые преследуют тут отдельные ветродуи. Эти цели нам ясны: устроить нам майданчик в преддверии президентских выборов или в день президентских выборов. Так они планировали. Всех этих «майданутых» хочу предупредить, что майданов в Беларуси не будет, — цитирует Лукашенко БелТА. — Мы знаем, откуда ветры дуют на нашу белорусскую землю. К сожалению, не с той стороны, откуда хотелось бы. Но мы готовы к любым ветрам».
В ходе встречи с председателем Комитета государственной безопасности Валерием Вакульчиком белорусский лидер потребовал не допустить разделения республики: «Всегда нас делили на части, присоединяли кусками то к одной земле, то к другой. Вы знаете, что до прошлой войны мы практически были разделены. Поэтому сегодня этого допустить нельзя». По мнению Лукашенко, сейчас «некоторые хотят продать за копейку» все, что создано главой государства и его народом. «Этого допустить нельзя. Еще раз подчеркиваю, «майданутым» это говорю, что мы никогда не допустим дестабилизации обстановки в нашей стране», — отметил политик.
Лукашенко также заявил, что не стоит накануне выборов проводить параллели с Арменией и Украиной, где к власти пришли Никол Пашинян и Владимир Зеленский. Этих политиков белорусский лидер назвал «талантливыми людьми» и «патриотами своей страны», но исключил вариант каких-либо революций в своей республике. «Не надо нас сравнивать, как недавно газета соседней страны пописывала, что тут у нас появились новые Пашиняны, новые Зеленские и у нас чуть ли не ситуация не то как в Армении, не то как в Украине. Должен сказать, что ситуация по-разному может складываться. Только у нас нет Пашинянов и Зеленских», — резюмировал он.
По мнению политика, с началом кампании по выборам президента все должно быть по закону, справедливо, честно и без вранья. «Мы никому не будем закрывать рот. Пожалуйста — определены места в Минске и во всех городах точки, где можно вести дискуссию. По-моему, в Минске это шесть точек. Наше дело — контроль, чтобы вы не вышли за рамки», — пояснил белорусский лидер. При этом Лукашенко добавил, что КГБ и милиция «ни в коем случае не должны допустить нарушения закона».
«Люди должны пойти сами и дискутировать. Хотят на кухне — пожалуйста. Но чтобы не мешали другим людям. В стране должен быть порядок. Мы не должны допустить, чтобы разного рода шайки и банды уголовников бродили по стране с засученным рукавами: люди, не дай бог, подумают, что гестапо вернулось, война началась. И я этого не допущу, — пообещал Лукашенко. — Я уже военным говорил: один буду против них [шаек и банд] сражаться, если надо».
Выборы главы государства назначены в Белоруссии на 9 августа. Глава государства уверен, что из-за пандемии коронавируса не стоит переносить столь важное политическое событие на более позднюю дату. Кроме того, Лукашенко ранее заявил о планах работать на посту президента до тех пор, пока ему доверяют и пока позволяет здоровье. Он также выразил мнение, что белорусское общество не созрело для президента-женщины.
Ранее в Гродно прошел пикет в поддержку выдвижения кандидатом в президенты Светланы Тихановской — жены видеоблогера Сергея Тихановского. В ходе пикета был задержан сам блогер и более десяти его сторонников — за применение насилия в отношении милиционеров, позже заявили в МВД. Возбуждено уголовное дело. Правозащитники назвали Тихановского политическим заключенным, потребовав его освобождения. В ряде белорусских городов выстраиваются очереди из людей, желающих отдать свою подпись в поддержку выдвижения Тихановской кандидатом в президенты.
Первый замминистра МВД Белоруссии Геннадий Казакевич рассказал, что ситуация в республике в период политической кампании серьезно накаляется. По его мнению, «речь идет не о каких-то разовых нарушениях общественного порядка или избирательного законодательства», а идут «спланированные подготовленные акции». «В последнее время стали поступать угрозы в отношении председателей избирательных комиссий, которые проводили выборы в парламент. То есть сами комиссии на нынешние выборы еще не сформированы, а угрозы этим людям и членам их семей уже поступают», — заявил Казакевич, отметив, что ведомство располагает необходимым арсеналом сил и средств, чтобы «эффективно нейтрализовать угрозы». Сам Лукашенко также признался, что ему становится нелегко сдерживать милицию в отношении наиболее активных и оппозиционно настроенных претендентов на пост президента, сейчас собирающих подписи для своего выдвижения.