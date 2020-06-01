В КПРФ и ЛДПР выступили против поправки о 10-летнем сроке за вовлечение подростков в беспорядки

Оппозиционные фракции Госдумы выступили против законопроекта депутата «Единой России» Евгения Марченко о внесении в Уголовный кодекс положений об ответственности за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные митинги и массовые беспорядки. В КПРФ заявили, что даже принятие таких норм не удержит от участия народные массы. Представитель ЛДПР отметил, что это будет труднодоказуемая статья. В «Справедливой России» считают, что такая статья будет использоваться для борьбы с неугодными власти людьми. В самой же «Единой России» сообщили, что пока не знакомы с инициативой Марченко.





«Единая Россия» уже достаточно нафонтанировала разными запретами. Уже никакие запреты, никакие угрозы социальный протест не сдержат. Хотя политика «Единой России» направлена на то, чтобы протесты усиливались по всей стране. Ничем не залатать пробоину ниже ватерлинии, которую нанесла стране «Единая Россия». Но уже наступает критический момент, когда никакие запреты и угрозы не помешают выйти и бороться за свои права. И если арестовывать тех, кто сейчас выходит на акции, то за ними придут другие», — заявил Daily Storm глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко.





Глава президиума фракции ЛДПР в Госдуме Игорь Лебедев отметил, что пока не видел самой инициативы Марченко, поэтому выводы делать еще рано.





«У нас недавно президент заявил о необходимости обратного действия УК, то есть декриминализации статей, связанных с нарушением правил проведения общественных мероприятий. Марченко же идет в противоположном направлении. ЛДПР всегда выступала за то, чтобы как можно меньше нарушений было в УК, а больше рассматривалось по линии КоАП», — заявил Лебедев.





Также депутат отметил, что вовлечение несовершеннолетних в митинги и другие общественные мероприятия — это труднодоказуемый состав преступления.





«Изначально эта норма неправильная. И вот почему: вот проходит акция, власти ее запрещают. Если принимать решение наподобие пенсионной реформы, то люди пойдут на улицы. И правильно сделают! И вот на акцию пришел кто-то с ребенком, вот группа подростков сама пришла. И как за это может нести ответственность организатор акции? Он не может ограничить приход людей. Это совершенно репрессивная норма, не соответствующая принципам римского права», — сказал Daily Storm замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Олег Шеин.





Депутат отметил, что эта норма может применяться для привлечения к уголовной ответственности неугодных для властей людей.





«Я не обсуждал с Евгением Марченко его инициативу и не знаком с ней. Я сначала посмотрю на нее», — сообщил Daily Storm глава фракции «Единой России» Сергей Неверов.





Ранее стало известно, что депутат Госдумы Евгений Марченко готовит законопроект о внесении в Уголовный кодекс наказания за вовлечение несовершеннолетних в массовые беспорядки. Планируется внесение изменений в статьи 115 («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий») и 212 («Массовые беспорядки»). В случае принятия законопроекта данные деяния будут наказываться сроком до 10 лет лишения свободы.





В нынешнем Кодексе об административных правонарушениях вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные митинги карается штрафом до 50 тысяч рублей для физлиц и 500 тысяч рублей для юрлиц. Депутат планирует дополнить статью 151 УК РФ фразой о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные митинги, которое будет караться лишением свободы на срок от двух до пяти лет. В 212-ю статью УК РФ планируется добавить пункт 1.2 о вовлечении несовершеннолетних в массовые беспорядки с насилием, погромами и неподчинением требованиям представителей властей, а также часть 3.1 о призывах несовершеннолетних к подобным массовым беспорядкам. Эти деяния будут караться лишением свободы сроком до 10 лет.