В «Единой России» планируют криминализировать вовлечение несовершеннолетних в массовые беспорядки

Депутат Госдумы Евгений Марченко готовит законопроект о внесении в Уголовный кодекс наказания за вовлечение несовершеннолетних в массовые беспорядки. Планируется внесение изменений в статьи 115 («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий») и 212 («Массовые беспорядки»). В случае принятия законопроекта данные деяния будут наказываться сроком до 10 лет лишения свободы.





«У нас есть статья в Уголовном кодексе за вовлечение несовершеннолетних в антиобщественную деятельность [статья 151 УК РФ]. Там перечислены разные противоправные действия, а я хочу дополнить эту статью еще одним противоправным действием — вовлечение несовершеннолетних в митинги, чтобы это было не административное правонарушение, а уголовное преступление», — заявил Марченко в интервью РИА Новости





В нынешнем Кодексе об административных правонарушениях вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные митинги карается штрафом до 50 тысяч рублей для физлиц и 500 тысяч рублей для юрлиц. Депутат планирует дополнить статью 151 УК РФ фразой о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные митинги, которое будет караться лишением свободы на срок от двух до пяти лет. В 212-ю статью УК РФ планируется добавить пункт 1.2 о вовлечении несовершеннолетних в массовые беспорядки с насилием, погромами и неподчинением требованиям представителей властей, а также часть 3.1 о призывах несовершеннолетних к подобным массовым беспорядкам. Эти деяния будут караться лишением свободы сроком до 10 лет.





«Люди, которые вовлекают детей в несанкционированные митинги или массовые беспорядки, где может и ОМОН работать, подставляют детей под ответственность и втягивают в преступную деятельность. Сейчас тема митингов вроде бы ушла — из-за коронавируса у нас вообще нет никаких митингов, ни законных, ни незаконных, но она может в любой момент возникнуть. Организаторы несанкционированных митингов делают ставки на несовершеннолетнюю молодежь, потому что ими проще всего манипулировать», — добавил депутат.





Евгений Марченко пообещал внести законопроект в Госдуму в весеннюю сессию работы нижней палаты парламента, после снятия ограничений.