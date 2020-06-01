В «Единой России» планируют криминализировать вовлечение несовершеннолетних в массовые беспорядки

Депутат Госдумы Евгений Марченко готовит законопроект о внесении в Уголовный кодекс наказания за вовлечение несовершеннолетних в массовые беспорядки. Планируется внесение изменений в статьи 115 («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий») и 212 («Массовые беспорядки»). В случае принятия законопроекта данные деяния будут наказываться сроком до 10 лет лишения свободы.
«У нас есть статья в Уголовном кодексе за вовлечение несовершеннолетних в антиобщественную деятельность [статья 151 УК РФ]. Там перечислены разные противоправные действия, а я хочу дополнить эту статью еще одним противоправным действием — вовлечение несовершеннолетних в митинги, чтобы это было не административное правонарушение, а уголовное преступление», — заявил Марченко в интервью РИА Новости
В нынешнем Кодексе об административных правонарушениях вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные митинги карается штрафом до 50 тысяч рублей для физлиц и 500 тысяч рублей для юрлиц. Депутат планирует дополнить статью 151 УК РФ фразой о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные митинги, которое будет караться лишением свободы на срок от двух до пяти лет. В 212-ю статью УК РФ планируется добавить пункт 1.2 о вовлечении несовершеннолетних в массовые беспорядки с насилием, погромами и неподчинением требованиям представителей властей, а также часть 3.1 о призывах несовершеннолетних к подобным массовым беспорядкам. Эти деяния будут караться лишением свободы сроком до 10 лет.
«Люди, которые вовлекают детей в несанкционированные митинги или массовые беспорядки, где может и ОМОН работать, подставляют детей под ответственность и втягивают в преступную деятельность. Сейчас тема митингов вроде бы ушла — из-за коронавируса у нас вообще нет никаких митингов, ни законных, ни незаконных, но она может в любой момент возникнуть. Организаторы несанкционированных митингов делают ставки на несовершеннолетнюю молодежь, потому что ими проще всего манипулировать», — добавил депутат.
Евгений Марченко пообещал внести законопроект в Госдуму в весеннюю сессию работы нижней палаты парламента, после снятия ограничений.
Ранее стало известно, что Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) готовит законопроект о переводе статьи 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации) в Кодекс об административных правонарушениях. Об этом газете «Коммерсантъ» сообщил глава СПЧ Валерий Фадеев. По его словам, если законодательная инициатива получит поддержку властей, то «никто больше сидеть не будет».
Летом 2019 года в Москве проходили согласованные и несогласованные митинги против снятия с выборов в столичную думу некоторых кандидатов. 27 июля акция переросла в массовые беспорядки. Были задержаны порядка 1,5 тысячи человек. Следственный комитет России возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и насилии в отношении представителей власти. Всего фигурантами «московского дела» стали порядка 20 человек. Позднее с некоторых из них обвинения сняли.
5 сентября 2019-го Тверской суд Москвы приговорил 34-летнего Константина Котова к четырем годам колонии за неоднократные нарушения на митингах (статья 212.1 УК РФ). Котов стал вторым осужденным в России по этой статье, она получила название «дадинская» по имени первого осужденного Ильдара Дадина. 14 октября на апелляции на приговор в Мосгорсуде Котова защищали 12 адвокатов, но суд оставил приговор в силе.
20 апреля 2020 года Мосгорсуд в ходе пересмотра дела назначил Котову новое наказание в виде 1,5 года колонии за неоднократные нарушения правил проведения митинга. Глава СПЧ, комментируя решение суда, высказался за возможность смягчения наказания по статье 212.1 УК РФ.