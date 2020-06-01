РФПИ объявил о поставках с 11 июня в больницы первого лекарства от коронавируса

Российский фонд прямых инвестиций направит в больницы РФ более 60 тысяч курсов препарата «Авифавир», ставшего первым зарегистрированным в России лекарством от коронавируса. Поставки начнутся уже 11 июня, сообщили в фонде. По данным испытаний, препарат ускоряет лечение вдвое и устраняет вирус из организма пациента уже на пятый день.





«В начале июня первые партии «Авифавира» будут направлены в Росздравнадзор для получения заключения на ввод в обращение. Первые поставки препарата в российские больницы ожидаются 11 июня. <...> РФПИ и группа компаний «ХимРар» поставят в российские больницы в июне 60 тысяч курсов «Авифавира», — сообщили в фонде.





Испытания показали высокую эффективность лекарства, отметили в РФПИ. В частности, устранение вируса у пациентов при помощи «Авифавира» занимает только четыре дня, по сравнению с девятью днями при стандартной терапии, а температура тела нормализуется на третий день приема лекарства вместо шестого дня обычного лечения.





Безопасность препарата проверялась в различных учреждениях, среди которых 1-й Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова, МГУ им. М.В. Ломоносова и другие. По итогам проверок не было зарегистрировано никаких новых побочных эффектов от приема лекарства.





Минздрав зарегистрировал «Авифавир» как лекарство от COVID-19 30 мая. «Авифавир» разработан совместным предприятием РФПИ и группы компаний «ХимРаР». Лежащий в основе лекарства препарат «Фавипиравир» достаточно хорошо изучен, так как находился в обращении в Японии с 2014 года против тяжелых форм гриппа, сообщали в РФПИ.