Путин поручил включить железнодорожные перевозки в список пострадавших от COVID-19 отраслей

Президент России Владимир Путин поручил правительству включить железнодорожные перевозки, а также деятельность внутреннего водного транспорта в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях эпидемии коронавируса. Об этом сообщается в списке поручений президента, опубликованном на сайте пресс-службы Кремля.





Кабмин должен будет расширить список пострадавших отраслей до 10 июня.





Кроме того, президент поручил до 1 июля включить меры по восстановлению и развитию внутреннего и въездного туризма, а также меры по развитию транзитных перевозок контейнеров в общенациональный план действий, обеспечивающих рост экономики.





Кабмин также должен будет проследить, чтобы из федерального бюджета выделили 10,9 миллиарда рублей на субсидии российским аэропортам, 320 миллионов рублей на поддержку судоходных компаний, миллиард рублей на субсидирование транзитной перевозки контейнеров.





В числе поручений также указано выделение 60,5 миллиарда рублей ОАО «Российские железные дороги» в 2020 году из Фонда национального благосостояния на развитие железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей.





29 мая в комиссии по информационной политике Госдумы объяснили , почему средства массовой информации включили в список пострадавших от коронавируса отраслей. По словам депутатов, сейчас СМИ, особенно печатные, испытывают большие трудности, а их социальная значимость крайне велика. Также замглавы комитета призвал власти поддерживать не только «придворные», но и независимые или оппозиционные медиа.





3 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил список пострадавших от коронавируса отраслей экономики. В нем изначально было девять позиций: авиаперевозки, культура и досуг, физкультура и спорт, туризм, гостиничный бизнес, общепит, дополнительное образование, организация конференций и выставок, а также бытовые услуги. Действующие в этих сферах организации смогут рассчитывать на перенос на полгода или три месяца уплаты всех налогов, кроме НДС и НДФЛ. Микропредприятиям также разрешается отсрочить на шесть месяцев уплату страховых взносов.