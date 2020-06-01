Шведский экономист-футуролог предсказал разделение Москвы на поселки

Пандемия коронавируса не сможет «убить» мегаполисы, но большие города все равно через несколько десятилетий преобразятся, поделившись на районы-поселки, живущие собственной жизнью, заявил шведский экономист и футуролог, автор книг «Бизнес в стиле фанк» и «Караоке-капитализм» Кьелл Нордстрем. По его мнению, урбанизация и глобализация по всему миру продолжатся, когда COVID-19 останется в прошлом, и крупные города будут обеспечивать подавляющую часть мировой экономики, при этом разделившись на анклавы по интересам.
«Все эти большие города — Лондон, Москва, Шанхай — в ближайшие годы станут намного более фрагментированными, утратят единство. <...> Поселки начнут возникать и в других крупных городах: скажем, Шанхай превратится в россыпь примерно из 150 небольших городков. Уже сейчас многие мегаполисы при всех своих урбанистических пейзажах не являются прежними городами — они начинают расползаться на отдельные районы, внутри которых люди живут своей жизнью», — заявил Нордстрем в интервью РБК.
В качестве примера футуролог привел израильский наукоград Реховот около Тель-Авива, и отметил, что подобные технологические или научные районы фактически превращаются в поселения единомышленников — людей, которым интересны наука и образование.
По мнению Нордстрема, мегаполисы сохранят свою ведущую роль в мировой экономике будущего. «Самые развитые 600 городов будут обеспечивать 80% мировой экономики. <...> Большую часть работы для нас будут делать машины, а мы, люди, сосредоточимся на двух вещах, которые мы хорошо умеем делать. Номер один — быть прикольными: радоваться жизни и наполнять ее смыслом. Номер два — создавать что-то новое», — полагает экономист.
Пандемия коронавируса не станет концом мегаполисов и даже не изменит сложившиеся в последние 25-30 лет тенденции развития человечества, уверен футуролог. «Процессы, о которых мы говорили ранее (глобализация и урбанизация), рано или поздно возобновятся. <...> Я бы сказал, что пройдет пять-шесть лет, прежде чем мы вернемся в мир, который я и вы назвали бы прежним», — заключил он.
В апреле экономист, автор философского труда «Черный лебедь» Нассим Талеб в интервью РБК предсказал «смерть городов» из-за коронавируса. Он считает, что после окончания пандемии люди осознают выгоду удаленной работы и перестанут стремиться жить в мегаполисе. Российский философ, писатель Александр Секацкий в беседе с Daily Storm предположил противоположный тренд: после снятия ограничений из-за инфекции граждане могут переосмыслить и положительно оценить контактность проживания в городах. В то же время писатель согласился с тезисом Талеба и других футурологов о возможном оттоке населения из мегаполисов в будущем.