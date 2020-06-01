AP: В ходе протестов в США арестованы больше четырех тысяч человек

Полиция США арестовала более 4,1 тысячи человек только за 30 и 31 мая в связи с массовыми беспорядками в стране, связанными со смертью афроамериканца Джорджа Флойда вследствие жесткого задержания правоохранителями. Многим из них предъявили обвинения в мародерстве, нарушении комендантского часа, перекрытии дорог. Властям также пришлось задействовать Национальную гвардию для подавления беспорядков.
По данным Associated Press, почти половина арестов приходится на города Лос-Анджелес (931 случай), Нью-Йорк (790) и Хьюстон (511). В протестах по всей стране принимают участие десятки тысяч человек, сообщают источники агентства.
«Может быть, эта страна наконец поймет, что нас достало, как полиция убивает беззащитных черных людей. Может быть, в следующий раз, когда белый полицейский захочет нажать на курок, он сначала подумает, что по всей стране после этого вспыхнут города», — заявил в связи с протестами глава движения Black Lives Matter («Жизни черных людей имеют значение») в штате Юта Лекс Скотт.
Fox News сообщает, что в Вашингтоне секретная служба США столкнулась с протестующими, более 50 силовиков получили ранения. Также в подавлении беспорядков была задействована вся Национальная гвардия штата числом в 1700 человек, полиция и федеральные маршалы. Американские СМИ также отметили, что президент США Дональд Трамп во время конфликта находился в защитном бункере в Вашингтоне, который перед этим последний раз использовался во время теракта 11 сентября 2001 года.
Комендантский час введен в десятках городов США, отмечает AP. В числе наиболее крупных из них Лос-Анджелес и Сан-Франциско (оба в штате Калифорния), Чикаго (штат Иллинойс), Атланта (штат Джорджия), Денвер (штат Колорадо) и Сиэтл (Вашингтон). Национальная гвардия была мобилизована в 15 штатах, а также в федеральном округе Колумбия.
Протесты в американском городе Миннеаполисе (штат Миннесота) начались после публикации в соцсетях видеозаписи жесткого задержания полицией чернокожего американца Джорджа Флойда, которое произошло 25 мая. На кадрах видно, что мужчину повалили на асфальт и один из полицейских надавил коленом на его шею. Задержанный несколько раз говорит, что не может дышать, однако правоохранитель продолжает его душить. Флойда доставили в больницу, где он скончался в отделении реанимации.
По данным телеканала CNN, протесты впоследствии вспыхнули в более 30 крупных городов США. Кроме Миннеаполиса протестные акции идут в Лос-Анджелесе, Бейкерсфилде, Сакраменто, Сан-Хосе, Окленде, Сан-Франциско. Беспорядками также охвачены Денвер, Чикаго, Де-Мойн, Индианаполис, Форт-Уэйн, Нью-Йорк и другие города.