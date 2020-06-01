AP: В ходе протестов в США арестованы больше четырех тысяч человек

Полиция США арестовала более 4,1 тысячи человек только за 30 и 31 мая в связи с массовыми беспорядками в стране, связанными со смертью афроамериканца Джорджа Флойда вследствие жесткого задержания правоохранителями. Многим из них предъявили обвинения в мародерстве, нарушении комендантского часа, перекрытии дорог. Властям также пришлось задействовать Национальную гвардию для подавления беспорядков.





По данным Associated Press, почти половина арестов приходится на города Лос-Анджелес (931 случай), Нью-Йорк (790) и Хьюстон (511). В протестах по всей стране принимают участие десятки тысяч человек, сообщают источники агентства.





«Может быть, эта страна наконец поймет, что нас достало, как полиция убивает беззащитных черных людей. Может быть, в следующий раз, когда белый полицейский захочет нажать на курок, он сначала подумает, что по всей стране после этого вспыхнут города», — заявил в связи с протестами глава движения Black Lives Matter («Жизни черных людей имеют значение») в штате Юта Лекс Скотт.