Премьер Армении Пашинян заболел коронавирусом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и члены его семьи заболели коронавирусной инфекцией. Симптомов заболевания нет, семья самоизолировалась, рассказал Пашинян во время онлайн-трансляции на своей странице в Facebook.





«Я сдал тест на коронавирус. К сожалению, <...> у меня выявлена коронавирусная инфекция. После этого тесты сдали члены моей семьи, к сожалению, у них тоже выявлена инфекция. У нас нет симптомов, температура нормальная. Сейчас мы все самоизолированы, буду работать из дома. Здесь для этого есть все удобства», — цитирует премьера Армении ТАСС.





Пашинян предполагает, что заразился во время рабочего совещания. Он отметил, что соблюдал все нормы безопасности, и выразил надежду, что не заразил никого из сотрудников правительства. «Все мы должны соблюдать эпидемиологические нормы безопасности — носить маску, держать социальную дистанцию и часто мыть руки», — добавил премьер.





В Армении число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции составляет 9282. Вылечились 3386 человек, жертвами COVID-19 стал 131 человек. 29 мая Пашинян отмечал, что по числу заболевших на миллион человек Армения обошла Иран и Францию и «приближается к итальянскому сценарию».





12 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что заразился COVID-19. 26 мая впервые после выявления болезни он пообщался с прессой и рассказал, что вернулся к работе, но будет соблюдать домашний режим, чтобы «какие-то нюансы долечить».