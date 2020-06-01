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Расстрелявшему сослуживцев Шамсутдинову предъявят новое обвинение
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Расстрелявшему сослуживцев Шамсутдинову предъявят новое обвинение

Солдату вменят покушение на убийство, рассказал его адвокат

Солдату вменят покушение на убийство, рассказал его адвокат undefined

В дополнение к обвинению в убийстве солдату срочной службы Рамилю Шамсутдинову предъявят обвинение в покушении на убийство. Об этом сообщил его адвокат Равиль Тугушев. 25 октября 2019 года Шамсутдинов устроил стрельбу в воинской части в Забайкальском крае, погибли восемь человек.


«Ему было предъявлено обвинение по статье 105 («Убийство»), но так как два человека остались живы, обвинение разделили на две части. Во-первых, осталось обвинение по статье 105, во-вторых, добавится статья «Покушение на убийство», — рассказал Тугушев ТАСС.


22 мая адвокат Шамсутдинова Руслан Нагиев сообщил, что прокуратура Восточного военного округа отказала защите солдата в возбуждении уголовного дела о вымогательстве денег. По мнению Нагиева, Следственному комитету России не нужно еще одно дело, которое подтвердит, что у Шамсутдинова служба проходила в «жутких условиях».


Военнослужащий неоднократно рассказывал о попытках сослуживцев незаконно получить от него деньги. Адвокат добавил, что в связи с этим отцу Шамсутдинова приходилось высылать денежные переводы, и как минимум об одном из таких случаев у защиты есть сведения.


25 октября 2019 года военнослужащий Рамиль Шамсутдинов расстрелял восемь сослуживцев. В отношении молодого человека завели уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц, ему может грозить пожизненное заключение. 17 декабря 2019 года прокуратура провела проверку в части и возбудила уголовное дело о неуставных отношениях. Шамсутдинов был признан потерпевшим. 3 марта 2020 года суд приговорил к двум годам условно с испытательным сроком два года рядового Рустама Мухатова за дедовщину.


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