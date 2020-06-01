СМИ: Голосование по поправкам к Конституции пройдет 1 или 8 июля

Голосование по поправкам к Конституции РФ пройдет в начале июля, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в Кремле и мэрии Москвы. По их данным, президент РФ Владимир Путин объявит точную дату — 1 или 8 июля — сегодня или завтра. Собеседники издания отмечают, что правительство надеется на мобилизационный эффект от парада Победы.
Два источника утверждают, что голосование будет назначено на 1 июля, но один полагает, что по-прежнему рассматривается также вариант с 8 июля. По словам одного из собеседников, близких к Кремлю, плебисцит может пройти 1 июля, но досрочное голосование начнется за неделю до этого — с 25 июня, на следующий день после назначенного на 24 июня парада в честь 75-летия Победы. Президент Путин должен сообщить о дате уже 1 или 2 июня.
«Рассчитывают на мобилизационный эффект от парада Победы, воодушевление и позитив», — подчеркнул собеседник издания. По словам источника, близкого к администрации главы государства, власти хотят отметить своего рода «победу над вирусом», чтобы у людей поднялось настроение, и на этом фоне провести голосование по поправкам к Конституции.
Издание отмечает, что голосование может растянуться на несколько дней, поскольку нужно избежать массового скопления людей на избирательных участках. Роспотребнадзор рекомендовал ранее ввести отдельные приглашения для граждан, чтобы в определенный день или время приходили голосовать не все сразу.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что эпидемиологический режим будет важным фактором для решения Путина о дате голосования по поправкам к Конституции РФ. При этом представитель Кремля выразил надежду, что к параду Победы, назначенному на 24 июня, ограничительные меры из-за коронавируса будут сняты.
14 марта президент России Владимир Путин подписал закон о поправках к Конституции страны. В частности, документ предусматривает расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет Основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Голосование было намечено на 22 апреля, но 25 марта глава государства перенес дату на более поздний срок из-за пандемии COVID-19.