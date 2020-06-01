СМИ: Голосование по поправкам к Конституции пройдет 1 или 8 июля

Голосование по поправкам к Конституции РФ пройдет в начале июля, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в Кремле и мэрии Москвы. По их данным, президент РФ Владимир Путин объявит точную дату — 1 или 8 июля — сегодня или завтра. Собеседники издания отмечают, что правительство надеется на мобилизационный эффект от парада Победы.





Два источника утверждают, что голосование будет назначено на 1 июля, но один полагает, что по-прежнему рассматривается также вариант с 8 июля. По словам одного из собеседников, близких к Кремлю, плебисцит может пройти 1 июля, но досрочное голосование начнется за неделю до этого — с 25 июня, на следующий день после назначенного на 24 июня парада в честь 75-летия Победы. Президент Путин должен сообщить о дате уже 1 или 2 июня.





«Рассчитывают на мобилизационный эффект от парада Победы, воодушевление и позитив», — подчеркнул собеседник издания. По словам источника, близкого к администрации главы государства, власти хотят отметить своего рода «победу над вирусом», чтобы у людей поднялось настроение, и на этом фоне провести голосование по поправкам к Конституции.





Издание отмечает, что голосование может растянуться на несколько дней, поскольку нужно избежать массового скопления людей на избирательных участках. Роспотребнадзор рекомендовал ранее ввести отдельные приглашения для граждан, чтобы в определенный день или время приходили голосовать не все сразу.