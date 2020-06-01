Эксперты и врачи обратились к Голиковой и Мурашко за помощью для медиков

Экспертная группа из врачей и благотворителей обратилась к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой и главе Минздрава Михаилу Мурашко с просьбой срочно обеспечить медиков средствами индивидуальной защиты. По их словам, дефицит ресурсов сохраняется и его нужно ликвидировать до начала второй волны коронавируса. Также медики попросили реформировать систему закупки защитных средств, поскольку текущая «парализует систему здравоохранения».





В письме участники группы обращают внимание на сохраняющийся дефицит средств индивидуальной защиты для медиков и организационные и ресурсные проблемы в медицинских учреждениях, пишет РБК со ссылкой на текст документа. Эту проблему важно решить до осени, когда предполагается возникновение второй волны коронавируса, отметили эксперты.





Также в тексте предлагается реформировать документы, регулирующие закупки средств защиты, так как существующая система в условиях пандемии «парализует деятельность системы здравоохранения». По словам просителей, почти в половине (49%) случаев в медицинских организациях не используется четкий алгоритм расчета потребности в средствах индивидуальной защиты, из-за чего возникает их дефицит.





«Ситуацию усугубляет также используемый для ограничения высказываний по теме COVID-19 запрет в КоАП на распространение недостоверной информации, который только усиливает атмосферу страха и вынуждает передавать информацию [о дефиците] в открытые источники анонимно и через третьи руки, что ведет к искажению информации», — добавляют авторы письма.





Письмо подписали 28 членов экспертной группы, среди них врачи Ярослав Ашихмин и Павел Бранд, президент ассоциации производителей средств индивидуальной защиты Владимир Котов, директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович, президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская, директор фонда помощи детям с онкогематологическими и иными заболеваниями «Подари Жизнь» Екатерина Шергова, член-корреспондент РАН Алексей Масчан и другие.





28 мая премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство выделит регионам более 22 миллиардов рублей на дополнительные выплаты медикам, борющимся с коронавирусом. Также будет направлено два миллиарда рублей на строительство трех медцентров для борьбы с COVID-19 в Дагестане.