В Госдуму внесли законопроект о пособиях для домохозяек

В Госдуму внесли законопроект о ежемесячных выплатах в размере МРОТ для россиян, занятых домашним хозяйством. Под этим подразумевается уборка, уход за инвалидами, пожилыми людьми и детьми и другая деятельность по дому. Право на пособие при этом получат только те лица, среднедушевой доходв семье которых не превышает двух прожиточных минимумов.





«Законопроект предусматривает введение мер государственной поддержки в виде ежемесячных денежных пособий лицам, занятым ведением домашнего хозяйства своей семьи», — приводит РИА Новости сообщение Нилова.





Депутат пояснил, что под домашним хозяйством подразумевается уборка дома, приготовление еды, уход за детьми, престарелыми родителями, инвалидами с детства первой группы и иная деятельность по дому. Право на пособие будет иметь только один из членов семьи и в случае, если размер среднедушевого дохода в семье не превышает двукратную величину прожиточного минимума.





Нилов пояснил, что считает предложенную меру востребованной. «Постоянное ежемесячное пособие в сфере домохозяйств укрепит социальную стабильность в обществе — вне зависимости от любой короны», — заключил он.





Ранее глава Минтруда Антон Котяков на совещании по ситуации на рынке труда предложил в три раза увеличить размер минимального пособия по безработице — с 1,5 тысячи рублей до 4,5 тысячи рублей. Помимо этого, будет оказана поддержка и индивидуальным предпринимателям, которые закрыли свое дело в связи с пандемией COVID-19, — им выплатят по 12 130 рублей. Котяков отметил, что эта мера будет действовать три месяца.