Экс-советник Обамы обвинила Россию в причастности к беспорядкам в США

«У нас есть мирные протестующие, сосредоточенные на реальной боли и неравенстве, с которыми мы все сталкиваемся, с которыми нужно бороться. Также у нас есть экстремисты, которые пытаются превратить протесты в что-то совершенно другое. Это прямо что-то из российских методов», — заявила Райс.





По мнению экс-советницы Обамы, экстремистов могут поддерживать российские источники. «Я не удивлюсь, если узнаю, что они [русские] подстрекали некоторых из экстремистов с помощью социальных сетей. Я не удивлюсь, если узнаю, что они финансируют это каким-то образом или в той или иной форме», — считает она.





Протесты в Миннеаполисе (штат Миннесота) начались после публикации в соцсетях видеозаписи жесткого задержания полицией чернокожего американца Джорджа Флойда, которое произошло 25 мая. На кадрах видно, что мужчину повалили на асфальт и один из полицейских надавил коленом на его шею. Задержанный несколько раз говорит, что не может дышать, однако правоохранитель продолжает его душить. Флойда доставили в больницу, где он скончался в отделении реанимации.





По данным телеканала CNN, протесты впоследствии вспыхнули в более 30 крупных городов США. Кроме Миннеаполиса протестные акции идут в Лос-Анджелесе, Бейкерсфилде, Сакраменто, Сан-Хосе, Окленде, Сан-Франциско. Беспорядками также охвачены Денвер, Чикаго, Де-Мойн, Индианаполис, Форт-Уэйн, Нью-Йорк и другие города. Полиция США задержала за участие в беспорядках по меньшей мере 1700 человек в 22 городах страны за последние три дня, сообщает ABC News. Комендантский час введен в 40 городах, включая Вашингтон.