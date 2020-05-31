В Подмосковье открыли храмы РПЦ

Главный санитарный врач Подмосковья Ольга Микаилова разрешила открыть храмы Русской православной церкви (РПЦ) для посещения жителями региона. В церкви отметили, что посещать храмы позволено сейчас только вне богослужений, тогда как на них нужно будет собираться на открытом воздухе.





«Главный государственный санитарный врач Подмосковья Ольга Михайловна Микаилова сообщила мне о первом этапе снятия ограничительных мероприятий в связи с эпидемией коронавируса. Согласно этому решению, нашим верующим разрешается посещать храмы на территории Московской области в небогослужебное время», — сообщил митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.





Священнослужитель уточнил, что на первом этапе снятия ограничений богослужения можно будет совершать только на открытом воздухе. «Около наших храмов, при соблюдении всех санитарных предписаний <...> мы вновь будем молиться вместе с нашими прихожанами. Богу содействующу, в праздник Святой Троицы (7 июня) я совершу богослужение в Коломне, на соборной площади», — добавил Ювеналий.





27 мая для посещения открылся Покровский монастырь Москвы, несмотря на сохранение режима самоизоляции в столице. Корреспонденту Daily Storm в монастыре сказали, что для посещения необходимо будет надеть маску и перчатки и соблюдать социальную дистанцию. Пока храм не планируют закрывать.





Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 27 апреля подписал распоряжение об ответственности московских настоятелей, священников и наместников за соблюдение мер по защите от коронавируса. Если нарушение норм повлечет заражение человека и его смерть, то виновный будет привлечен к церковному суду. Также в РПЦ продлили запрет на посещение московских храмов. Он действует с 13 апреля до особого распоряжения.