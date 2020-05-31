Трамп: США признают «Антифа» террористической группой

30 мая Трамп также призвал к прекращению беспорядков, заявив, что действия протестующих вредят их заявленной цели и разрушают память о трагической гибели Флойда. «Сейчас Америке нужно созидание, а не разрушение. Содружество, а не презрение, безопасность, а не анархия», — сказал он тогда.





Это не первый раз, когда Трамп заявляет о потенциальном включении антифашистского движения в список радикальных и террористических групп в США. В июле 2019 года американский лидер уже упоминал такую возможность, осуждая начатые членами движения вооруженные столкновения, а также случаи насилия против людей, которых антифа называли правыми радикалами. В свою очередь, американские антифа нередко называют «фашистами» сторонников Трампа и людей, которые поддерживают республиканскую партию или выступают против радикально-левых идей. При этом антифа в США не являются единой централизованной организацией, этот термин используется для обозначения всех антифашистов.





Протесты в Миннеаполисе (штат Миннесота) начались после публикации в соцсетях видеозаписи жесткого задержания полицией чернокожего американца Джорджа Флойда, которое произошло 25 мая. На кадрах видно, что мужчину повалили на асфальт и один из полицейских надавил коленом на его шею. Задержанный несколько раз говорит, что не может дышать, однако правоохранитель продолжает его душить. Флойда доставили в больницу, где он скончался в отделении реанимации.





По данным телеканала CNN, протестами охвачены более 30 крупных городов США. Кроме Миннеаполиса протестные акции идут в Лос-Анджелесе, Бейкерсфилде, Сакраменто, Сан-Хосе, Окленде, Сан-Франциско. Беспорядками также охвачены Денвер, Чикаго, Де-Мойн, Индианаполис, Форт-Уэйн, Нью-Йорк и другие города. Полиция США задержала за участие в беспорядках по меньшей мере 1700 человек в 22 городах страны за последние три дня, сообщает ABC News.