Трамп: США признают «Антифа» террористической группой

США в ближайшем будущем признают движение «Антифа» (антифашистов) террористической группой, заявил президент страны Дональд Трамп. Он ранее обвинял активистов движения в возбуждении массовых беспорядков, в том числе продолжающихся сейчас акций, связанных со смертью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией. Также глава государства подчеркнул, что Национальная гвардия США быстро пресекла беспорядки после мобилизации, и похвалил их за работу.
«США в ближайшее время внесут «Антифа» в список террористических организаций», — написал Трамп в Twitter.
Американский лидер ранее заявил, что зачинщиками массовых беспорядков, продолжающихся в США с 26 мая, являются «левые радикалы-анархисты» в Миннеаполисе. «Национальная гвардия быстро прекратила беспорядки, остановив 30 мая анархистов под командой антифа. Мэр города [Джейкоб Фрей] должен был мобилизовать гвардию в первую же ночь [беспорядков]!» — подчеркнул он.
30 мая Трамп также призвал к прекращению беспорядков, заявив, что действия протестующих вредят их заявленной цели и разрушают память о трагической гибели Флойда. «Сейчас Америке нужно созидание, а не разрушение. Содружество, а не презрение, безопасность, а не анархия», — сказал он тогда.
Это не первый раз, когда Трамп заявляет о потенциальном включении антифашистского движения в список радикальных и террористических групп в США. В июле 2019 года американский лидер уже упоминал такую возможность, осуждая начатые членами движения вооруженные столкновения, а также случаи насилия против людей, которых антифа называли правыми радикалами. В свою очередь, американские антифа нередко называют «фашистами» сторонников Трампа и людей, которые поддерживают республиканскую партию или выступают против радикально-левых идей. При этом антифа в США не являются единой централизованной организацией, этот термин используется для обозначения всех антифашистов.
Протесты в Миннеаполисе (штат Миннесота) начались после публикации в соцсетях видеозаписи жесткого задержания полицией чернокожего американца Джорджа Флойда, которое произошло 25 мая. На кадрах видно, что мужчину повалили на асфальт и один из полицейских надавил коленом на его шею. Задержанный несколько раз говорит, что не может дышать, однако правоохранитель продолжает его душить. Флойда доставили в больницу, где он скончался в отделении реанимации.
По данным телеканала CNN, протестами охвачены более 30 крупных городов США. Кроме Миннеаполиса протестные акции идут в Лос-Анджелесе, Бейкерсфилде, Сакраменто, Сан-Хосе, Окленде, Сан-Франциско. Беспорядками также охвачены Денвер, Чикаго, Де-Мойн, Индианаполис, Форт-Уэйн, Нью-Йорк и другие города. Полиция США задержала за участие в беспорядках по меньшей мере 1700 человек в 22 городах страны за последние три дня, сообщает ABC News.