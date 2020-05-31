Попова объяснила низкую смертность от коронавируса в России

В России низкая смертность от коронавируса, поскольку в стране действует одна из самых точных систем регистрации причины смерти, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она пояснила, что подавляющее большинство умерших получают патологоанатомический диагноз, который устанавливает конкретную причину гибели. Главный санитарный врач РФ также отметила, что страна понемногу начинает выходить из режима ограничений.





«Могу сказать абсолютно точно, <...> что уровень регистрации причин смерти в России — один из самых точных. То есть мы всегда знаем причину с очень высокой вероятностью <...> в связи с историческими традициями, которые дали нам систему диагностики клинической и систему диагностики патологоанатомической», — рассказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24». Это означает, что врачи устанавливают почти для каждого погибшего, погиб он от коронавируса или от других причин.





По словам главы Роспотребнадзора, ситуация с коронавирусом в России улучшается. «Сегодня у нас определенное количество субъектов на первом этапе, определенное количество — гораздо меньшее, конечно, — на втором, но динамика есть, процесс идет, он позитивен», — уточнила она, добавив, что одномоментного выхода из ограничений для всех регионов не будет.





Ведомство продолжает улучшать экспресс-тесты для выявления болезни, сообщила Попова. «Очень хороший был бы результат, если бы мы научились что-либо тестировать очень быстро. На сегодняшний день весь мировой опыт показывает, что как только переходим на экспресс-тесты, очень сильно растет погрешность метода», — объяснила она.





Число заболевших коронавирусом в России за последние сутки выросло на 9268, достигнув отметки в 405 843 подтвержденных случая COVID-19 в 85 регионах страны. При этом за день выздоровели 4414 пациентов. Также за день умерли 138 человек. Всего с начала пандемии в РФ было зафиксировано 4693 летальных случая и 171 883 выздоровления.