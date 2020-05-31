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Crew Dragon пристыковался к МКС
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Crew Dragon пристыковался к МКС

Астронавты NASA также протестировали ручную систему управления

Космический корабль корпорации SpaceX Илона Маска успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС) после 19-часового полета. Операция прошла в автоматическом режиме, но астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен опробовали в работе систему ручного управления кораблем прямо перед стыковкой. Это первый раз в истории человечества, когда к МКС присоединился пилотируемый корабль, принадлежащий частной компании, а не какому-либо государству.


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«Добро пожаловать на Международную космическую станцию», — поприветствовал по аудиосвязи экипаж корабля астронавт NASA Крис Кэссиди, находящийся на МКС с российскими космонавтами Иваном Вагнером и Анатолием Иванишиным.


В Центре управления полетом также поздравили астронавтов. «Эта стыковка —- замечательный момент в истории изучения космоса», — сказал руководитель программы полета Зев Сковилл. 


Полет Crew Dragon продолжался 19 часов, во время него астронавты успели восемь часов вздремнуть. Процесс стыковки начался в 15:30 мск (08:30 восточного побережья США). Херли и Бенкен также провели тест системы ручного управления кораблем, когда находились в 220 метрах от стыковочного угла станции.


Crew Dragon стал первым пилотируемым космическим кораблем, принадлежащим частной компании и пристыковавшимся к МКС. В 2019 году беспилотный грузовой корабль Dragon, также принадлежащий SpaceX, доставил на станцию более 2,2 тонны научного оборудования и материалов.



Ранее ракета-носитель Falcon 9 с Crew Dragon стартовала к МКС с космодрома на мысе Канаверал. Запуск был осуществлен со второй попытки: в среду, 27 мая, старт был отменен за 17 минут до расчетного времени из-за неблагоприятных погодных условий в районе космодрома. Это первый с 2011 года пилотируемый полет, который совершается на американском корабле с территории США. Последние девять лет астронавты попадали на МКС на российских «Союзах».


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