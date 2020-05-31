Crew Dragon пристыковался к МКС

«Добро пожаловать на Международную космическую станцию», — поприветствовал по аудиосвязи экипаж корабля астронавт NASA Крис Кэссиди, находящийся на МКС с российскими космонавтами Иваном Вагнером и Анатолием Иванишиным.





В Центре управления полетом также поздравили астронавтов. «Эта стыковка —- замечательный момент в истории изучения космоса», — сказал руководитель программы полета Зев Сковилл.





Полет Crew Dragon продолжался 19 часов, во время него астронавты успели восемь часов вздремнуть. Процесс стыковки начался в 15:30 мск (08:30 восточного побережья США). Херли и Бенкен также провели тест системы ручного управления кораблем, когда находились в 220 метрах от стыковочного угла станции.





Crew Dragon стал первым пилотируемым космическим кораблем, принадлежащим частной компании и пристыковавшимся к МКС. В 2019 году беспилотный грузовой корабль Dragon, также принадлежащий SpaceX, доставил на станцию более 2,2 тонны научного оборудования и материалов.