В ходе массовых протестов в США задержали 1700 человек

Полиция США задержала по меньшей мере 1700 человек в 22 городах страны за последние три дня, сообщает ABC News. Все задержанные принимали участие в массовых протестах и беспорядках, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда при аресте. Также в ходе акций в Индианаполисе были застрелены три человека, еще двое были ранены из огнестрельного оружия. Полиция утверждает, что ее сотрудники не имеют отношения к инцидентам со стрельбой.





Только в Нью-Йорке за 30 мая были задержаны 345 человек, сообщает издание. При этом пострадали 33 полицейских, а 47 полицейских машин были повреждены или уничтожены. 14 штатов задействовали Национальную гвардию — всего бороться с массовыми беспорядками будут около 5 тысяч военных.





Протестующие в Миннеаполисе, где произошел инцидент с Флойдом, обратились к своим единомышленникам с просьбой воздержаться от грабежа и насилия. «Ребята, с вами что-то не так! Мы пытаемся защитить здесь свои базовые права человека. Мы пытаемся сделать это мирно. Если вы пытаетесь это использовать, чтобы пограбить, с вами что-то совсем не так!» — сказал один из них.