В ходе массовых протестов в США задержали 1700 человек

Полиция США задержала по меньшей мере 1700 человек в 22 городах страны за последние три дня, сообщает ABC News. Все задержанные принимали участие в массовых протестах и беспорядках, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда при аресте. Также в ходе акций в Индианаполисе были застрелены три человека, еще двое были ранены из огнестрельного оружия. Полиция утверждает, что ее сотрудники не имеют отношения к инцидентам со стрельбой.
Только в Нью-Йорке за 30 мая были задержаны 345 человек, сообщает издание. При этом пострадали 33 полицейских, а 47 полицейских машин были повреждены или уничтожены. 14 штатов задействовали Национальную гвардию — всего бороться с массовыми беспорядками будут около 5 тысяч военных.
Протестующие в Миннеаполисе, где произошел инцидент с Флойдом, обратились к своим единомышленникам с просьбой воздержаться от грабежа и насилия. «Ребята, с вами что-то не так! Мы пытаемся защитить здесь свои базовые права человека. Мы пытаемся сделать это мирно. Если вы пытаетесь это использовать, чтобы пограбить, с вами что-то совсем не так!» — сказал один из них.
По меньшей мере три человека были застрелены в ходе беспорядков в Индианаполисе, сообщает телеканал Fox News. Еще два человека пострадали. Местная полиция подчеркивает, что ее сотрудники не участвовали в инцидентах со стрельбой.
Глава нью-йоркской полиции Дермот Шеа выступил с обращением к полицейским, в котором заявил, что протестующие перешли все возможные для мирного протеста рамки. «Вы за последние несколько дней и ночей выдержали беспрецедентное давление. Я невероятно горд за вас. То, что мы видим в Нью-Йорке — не гражданское неповиновение и не мирный протест. Если честно, это просто толпа, которая пыталась использовать момент, чтобы устроить как можно больше хаоса, разрушений и нанести людям увечья, просто потому что может», — сказал он (цитата по The Guardian).
Советник президента США по нацбезопасности Роберт О’Брайен заявил, что в США не существует «системного расизма». Он подчеркнул, что считает инцидент со смертью Флойда расово мотивированным, но списал это на действия «редких» полицейских-расистов. «Репутацию полиции портят пара черных овец», — добавил он.
Протесты в Миннеаполисе (штат Миннесота) начались после публикации в соцсетях видеозаписи жесткого задержания полицией чернокожего американца Джорджа Флойда, которое произошло 25 мая. На кадрах видно, что мужчину повалили на асфальт и один из полицейских надавил коленом на его шею. Задержанный несколько раз говорит, что не может дышать, однако правоохранитель продолжает его душить. Флойда доставили в больницу, где он скончался в отделении реанимации.
По данным телеканала CNN, протестами охвачены более 30 крупных городов США. Кроме Миннеаполиса протестные акции идут в Лос-Анджелесе, Бейкерсфилде, Сакраменто, Сан-Хосе, Окленде, Сан-Франциско. Беспорядками также охвачены Денвер, Чикаго, Де-Мойн, Индианаполис, Форт-Уэйн, Нью-Йорк и другие города.