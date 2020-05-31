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Главный терапевт Минздрава объяснила идею запрета продажи сигарет до 21 года
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Главный терапевт Минздрава объяснила идею запрета продажи сигарет до 21 года

Функции легких до этого возраста еще не развились полностью, отметила медик

Идея запретить продажу сигарет лицам до 21 года — правильная и медицински оправданная, заявила главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей практике Оксана Драпкина. Она пояснила, что до этого возраста легкие человека продолжают развиваться, и воздействие сигарет может нанести органам непоправимый ущерб. Кроме легких, никотин также вредит развитию мозга, отметила медик.


«Целиком и полностью поддерживаю [повышение возраста продажи никотинсодержащей продукции]. Известно, что развитие функции легких у человека завершается к 21 году, а формирование легочной паренхимы может продолжаться до 25 лет, и воздействие любых повреждающих факторов до этого возраста может впоследствии нанести непоправимый вред легочному здоровью», — приводит слова Драпкиной ТАСС.


Медик подчеркнула, что закон должен защитить молодых людей, на которых преимущественно ориентирована реклама сигарет и других никотинсодержащих продуктов. «Никотин, будучи нейротоксином, может иметь долгосрочные потенциальные последствия для развития мозга, которые могут вести к нарушению способности к обучению и тревожным неврозам», — добавила она.


Инициативу повышения возраста продажи сигарет и алкоголя выдвинул ранее главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн. По его словам, такую планку можно объяснить тем, что психологически человек созревает в среднем к 21 году.


В середине мая первый замглавы социального комитета верхней палаты парламента Валерий Рязанский заявил, что Совет Федерации даст рекомендации правительству повысить возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года. Сенатор подчеркнул, что в условиях пандемии COVID-19 тема здоровья нации «приобретает особую актуальность, нужно укреплять иммунитет». В Совфеде также попросили Госдуму ускорить рассмотрение законопроекта об ограничении курения табака. Документом предлагается запретить продажу снюсов и курение кальянов в общественных местах.


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#курение #драпкина #здоровье
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