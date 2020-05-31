Песков: Будем надеяться, что к параду Победы ограничительные меры снимут

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что к параду Победы, назначенному на 24 июня, ограничительные меры из-за коронавируса будут сняты. Он отметил, что на мероприятиях будут присутствовать президент России Владимир Путин и другие гости, в том числе главы других государств, которые будут наблюдать за парадом с трибуны на Красной площади, как обычно.





«Безусловно, будет президент и гости на трибуне. Безусловно, будут зарубежные главы государств. Но сама модальность, скажем так, уже эпидемиологическая — это все, что предстоит уточнить. Будем надеяться, что уже как раз ко времени парада от этого режима практически ничего не останется», — сказал Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».





Представитель Кремля также сообщил, что эпидемиологический режим будет важным фактором для решения Путина о дате голосования по поправкам к Конституции РФ. «Это решения, которые принимает президент России. А вы знаете, что президент всех призывает не «интуичить», а опираться именно на четкие данные ученых, специалистов, профильных ведомств. И вот когда президент посчитает нужным, он объявит новую дату», — пояснил он.





Ситуация с распространением коронавируса заставила его сменить привычки, признался Песков — так, ему было сложно научиться не пожимать людям руки при встрече. «Вот я, например, сейчас уже научился людям не протягивать руку, чтобы поздороваться. Сначала было очень тяжело это сделать», — уточнил пресс-секретарь главы государства.