«Роскосмос» объявил испытания двух новых ракет и возобновление лунной программы

«Мы на месте стоять не собираемся. Уже в этом году проведем испытания двух новых ракет, а в следующем — возобновляем нашу лунную программу. Будет интересно!» — написал Устименко в Twitter.





Он отметил, что в «Роскосмосе» одобряют успехи американской космической отрасли. «Очень важно иметь хотя бы две возможности долететь до станции. Ведь мало ли что... В космосе всякое случалось, и обязательно надо иметь минимум две транспортные системы, способные обеспечить присутствие экипажей разных стран на борту МКС», — пояснил Устименко.





Ажиотаж вокруг полета корабля Crew Dragon представитель «Роскосмоса» назвал непонятным. «Произошло то, что произойти должно было давно. Теперь не только русские будут летать на МКС, но и американцы. Ну и замечательно!» — уточнил он.





Ранее ракета-носитель Falcon 9 с Crew Dragon стартовала к МКС с космодрома на мысе Канаверал. Запуск был осуществлен со второй попытки: в среду, 27 мая, старт был отменен за 17 минут до расчетного времени из-за неблагоприятных погодных условий в районе космодрома. Это первый с 2011 года пилотируемый полет, который совершается на американском корабле с территории США. Последние девять лет астронавты попадали на МКС на российских «Союзах».