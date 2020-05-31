Трамп заявил о желании превратить G7 в G11 с участием России

Президент США Дональд Трамп назвал Группу семи (G7) устаревшей организацией, которая не представляет должным образом современный мир. Он заявил, что саммит G7 переносится на сентябрь, и что Соединенные Штаты намерены пригласить на него Россию, Индию, Южную Корею и Австралию. В Белом доме также отметили, что встреча позволит «традиционным союзникам» обсудить их позицию по Китаю.
«Я откладываю его, потому что я не чувствую, что G7 надлежащим образом представляет то, что происходит в мире. Это очень устаревшая группа стран», — заявил Трамп журналистам (цитата по CNN). Он подчеркнул, что хочет расширить группу и пригласить на ближайший саммит Россию, Австралию, Южную Корею и Индию, превратив G7 в G11.
Директор по стратегическим коммуникациям Белого дома Алисса Фарах заявила после пресс-конференции, что встреча G7 является возможностью собрать «традиционных союзников, чтобы обсудить, что делать с будущим Китая». Также Трамп намерен рассмотреть влияние коронавируса на положение приглашенных стран.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не собирается ехать на саммит G7 в США, изначально запланированный на конец июня. По словам представителей ее офиса, это связано с пандемией коронавируса и риском заражения при личном визите. «Разумеется, она продолжит следить за развитием ситуации вокруг пандемии», — уточнил представитель Меркель (цитата по Politico).
В 2019 году Трамп уже допускал, что Россия может вновь стать частью группы G7 в будущем и что на саммит в 2020 году, который пройдет в Соединенных Штатах, может быть приглашен российский лидер Владимир Путин. Путин в свою очередь заявлял, что Москва считает полезными любые контакты со странами «Большой семерки» и не исключает возобновления формата G8. В то же время представители нескольких стран G7 высказались против участия РФ в саммите даже на правах гостя.
Формат «Большой восьмерки» существовал с 1998 года. В 2014 году он сократился до G7, когда из-за присоединения Крыма к России участники клуба приняли решение провести саммит без РФ. Сейчас «Большая семерка» объединяет Великобританию, Германию, Италию, Канаду, США, Францию и Японию.