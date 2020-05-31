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Трамп заявил о желании превратить G7 в G11 с участием России
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Трамп заявил о желании превратить G7 в G11 с участием России

Встреча лидеров стран отложена до сентября

Президент США Дональд Трамп назвал Группу семи (G7) устаревшей организацией, которая не представляет должным образом современный мир. Он заявил, что саммит G7 переносится на сентябрь, и что Соединенные Штаты намерены пригласить на него Россию, Индию, Южную Корею и Австралию. В Белом доме также отметили, что встреча позволит «традиционным союзникам» обсудить их позицию по Китаю.


«Я откладываю его, потому что я не чувствую, что G7 надлежащим образом представляет то, что происходит в мире. Это очень устаревшая группа стран», — заявил Трамп журналистам (цитата по CNN). Он подчеркнул, что хочет расширить группу и пригласить на ближайший саммит Россию, Австралию, Южную Корею и Индию, превратив G7 в G11.


Директор по стратегическим коммуникациям Белого дома Алисса Фарах заявила после пресс-конференции, что встреча G7 является возможностью собрать «традиционных союзников, чтобы обсудить, что делать с будущим Китая». Также Трамп намерен рассмотреть влияние коронавируса на положение приглашенных стран.


Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не собирается ехать на саммит G7 в США, изначально запланированный на конец июня. По словам представителей ее офиса, это связано с пандемией коронавируса и риском заражения при личном визите. «Разумеется, она продолжит следить за развитием ситуации вокруг пандемии», — уточнил представитель Меркель (цитата по Politico).


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В 2019 году Трамп уже допускал, что Россия может вновь стать частью группы G7 в будущем и что на саммит в 2020 году, который пройдет в Соединенных Штатах, может быть приглашен российский лидер Владимир Путин. Путин в свою очередь заявлял, что Москва считает полезными любые контакты со странами «Большой семерки» и не исключает возобновления формата G8. В то же время представители нескольких стран G7 высказались против участия РФ в саммите даже на правах гостя.


Формат «Большой восьмерки» существовал с 1998 года. В 2014 году он сократился до G7, когда из-за присоединения Крыма к России участники клуба приняли решение провести саммит без РФ. Сейчас «Большая семерка» объединяет Великобританию, Германию, Италию, Канаду, США, Францию и Японию.


#меркель #саммит #g7 #трамп
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