Трамп заявил о желании превратить G7 в G11 с участием России

Президент США Дональд Трамп назвал Группу семи (G7) устаревшей организацией, которая не представляет должным образом современный мир. Он заявил, что саммит G7 переносится на сентябрь, и что Соединенные Штаты намерены пригласить на него Россию, Индию, Южную Корею и Австралию. В Белом доме также отметили, что встреча позволит «традиционным союзникам» обсудить их позицию по Китаю.





«Я откладываю его, потому что я не чувствую, что G7 надлежащим образом представляет то, что происходит в мире. Это очень устаревшая группа стран», — заявил Трамп журналистам (цитата по CNN). Он подчеркнул, что хочет расширить группу и пригласить на ближайший саммит Россию, Австралию, Южную Корею и Индию, превратив G7 в G11.





Директор по стратегическим коммуникациям Белого дома Алисса Фарах заявила после пресс-конференции, что встреча G7 является возможностью собрать «традиционных союзников, чтобы обсудить, что делать с будущим Китая». Также Трамп намерен рассмотреть влияние коронавируса на положение приглашенных стран.





Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не собирается ехать на саммит G7 в США, изначально запланированный на конец июня. По словам представителей ее офиса, это связано с пандемией коронавируса и риском заражения при личном визите. «Разумеется, она продолжит следить за развитием ситуации вокруг пандемии», — уточнил представитель Меркель (цитата по Politico).