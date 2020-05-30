Эксперт объяснил «горячий» спор Трампа и Меркель по «Северному потоку — 2»

Обсуждаемые в США новые санкции против «Северного потока — 2» могут затронуть интересы немецких компаний, считает эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, Германия заинтересована в поставках дешевого российского газа, а из-за политики Вашингтона Европа может столкнуться с дефицитом голубого топлива. Аналитик также отметил стремление американцев захватить европейский энергетический рынок с помощью методов, не вызывающих оптимизма у европейских лидеров.





«Сейчас в США обсуждаются новые санкции против «Северного потока — 2». Они могут напрямую затронуть немецкие компании. Вообще очень сложно разграничить, против кого их вводить, потому что газопровод выходит на берег Германии, которая принимает газ из трубы, и получается, что санкции надо вводить уже против оператора и регулятора сухопутной части проекта, то есть Германии», — сказал в эфире НСН Юшков.





Эксперт отметил, что в Вашингтоне обсуждают санкции не только против российского трубопровода, но и покупателей газа. «Это возможно после принятия третьего энергопакета. А это и немецкие компании, и австрийские, другие европейские. Против этого выступает [канцлер Германии Ангела] Меркель», — пояснил он.





Юшков объяснил, что Германия заинтересована в поставках дешевого российского газа, а из-за американской политики страны Европы могут столкнуться с дефицитом топлива. «Соответственно, цены будут расти, и поставщики американского СПГ [сжиженного природного газа] смогут рентабельно поставлять газ в Европу. А сейчас они несут убытки и критикуют Германию за то, что та недоплачивает в бюджет НАТО, требуют доплачивать им за газ, потому что в нем содержится «молекула свободы», — уточнил он и добавил, что Берлин отстаивает свою свободу выбора в закупках топлива.





Ранее газета Politico со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщила, что в ходе телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и канцлером Германии Ангелой Меркель возникли «горячие разногласия» по таким темам, как газопровод «Северный поток — 2», НАТО, отношения Берлина с Москвой и Пекином. На момент публикации администрация Белого дома не прокомментировала содержание беседы двух лидеров.