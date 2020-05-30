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В ингушской Сунже ввели режим контртеррористической операции
Новости

В ингушской Сунже ввели режим контртеррористической операции

На окраине города произошло боестолкновение между сотрудниками силовых структур и неизвестными

В городе Сунжа в Ингушетии днем 30 мая введен режим контртеррористической операции (КТО), сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник. По его словам, на окраине населенного пункта между сотрудниками силовых структур и неизвестной группой лиц произошла перестрелка. Информация о развитии ситуации будет представляться дополнительно.


«Режим КТО введен на территории населенного пункта Сунжа. В указанном районе введен правовой режим КТО и применены временные ограничения», — цитирует агентство своего собеседника.


В региональном оперативном штабе изданию отметили, для что пресечения терактов и преступлений террористической направленности начальник управления ФСБ РФ по Ингушетии генерал-майор Чернышев принял решение о проведении с 14:30 30 мая в регионе КТО. Район ограничений охватывает улицы Чкалова, Плиева, Дружбы, Висаитова, Южную и Гарданова, уточнили агентству в оперштабе и добавили, что информация о ходе развития ситуации будет предоставляться дополнительно.


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ФСБ ликвидировала трех террористов в Екатеринбурге

Режим КТО вводился в ночь на 30 апреля 30 апреля 2020
Dailystorm - ФСБ ликвидировала трех террористов в Екатеринбурге

В Хасавюртовском районе Дагестана 22 мая в ходе КТО были ликвидированы связанные с ИГ* («Исламское государство»*) шесть боевиков. По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), экстремисты намеревались совершить теракты. Представители ведомства добавили, что во время операции двое военнослужащих МВД погибли.


*«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической и запрещена в России.


#ингушетия #контртеррористическая операция #фсб
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