В ингушской Сунже ввели режим контртеррористической операции

В городе Сунжа в Ингушетии днем 30 мая введен режим контртеррористической операции (КТО), сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник. По его словам, на окраине населенного пункта между сотрудниками силовых структур и неизвестной группой лиц произошла перестрелка. Информация о развитии ситуации будет представляться дополнительно.





«Режим КТО введен на территории населенного пункта Сунжа. В указанном районе введен правовой режим КТО и применены временные ограничения», — цитирует агентство своего собеседника.





В региональном оперативном штабе изданию отметили, для что пресечения терактов и преступлений террористической направленности начальник управления ФСБ РФ по Ингушетии генерал-майор Чернышев принял решение о проведении с 14:30 30 мая в регионе КТО. Район ограничений охватывает улицы Чкалова, Плиева, Дружбы, Висаитова, Южную и Гарданова, уточнили агентству в оперштабе и добавили, что информация о ходе развития ситуации будет предоставляться дополнительно.