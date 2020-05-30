Путин предложил Совбезу обсудить работу после снятия ограничений по COVID-19

Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета безопасности заявил, что многие страны снимают введенные из-за COVID-19 ограничения, однако некоторым из них приходится к ним возвращаться. Глава государства предложил членам Свобеза обсудить, как нужно строить работу в России в таких условиях. В ходе заседания совещательного органа также обсуждалась тема договоров по открытому небу (ДОН) и стратегическому сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).





«Во многих странах снимают ограничения, связанные с пандемией коронавирусной инфекции. Прежде всего, и это понятно, это делают страны, экономика которых сильно зависит от туристической отрасли», — отметил Путин в ходе совещания Совбеза и добавил, что некоторые страны, где такие ограничения были сняты, «вынуждены возвращаться к мерам по борьбе с коронавирусной инфекцией».





«Нам нужно вместе с нашими специалистами, с медиками, санитарными врачами понять, как выстраивать работу по этому направлению», — заключил глава государства.





Путин поинтересовался у главы МИД РФ Сергея Лаврова, как происходит возвращение россиян, желающих вернуться на родину, в условиях ограничений по COVID-19. «Сергей Викторович, сколько граждан, которые хотели бы вернуться в страну, еще не вывезены из заграницы?» — спросил президент.





Лавров отметил, что на сегодняшний день за границей остается более 25 тысяч россиян, которые не смогли вернуться на родину из-за ограничений перевозок в связи с пандемией COVID-19. «Сейчас подтвержденные списки, которые выверены со всех сторон, содержат 25 153 человека», — сказал министр и уточнил, что с 18 марта был обеспечен вывоз более 240 тысяч россиян. «Сейчас запланированы около 10 рейсов на ближайший несколько дней», — пояснил глава МИД РФ.





В ходе заседания была затронута тема выхода США из ДОН и продление СНВ-3 «Надо определить нашу позицию окончательную в связи с выходом Соединенных Штатов из договора по открытому небу», — сказал Путин и отметил, что скоро закончится и срок действия СНВ-3. «Серьезных переговоров по этой важнейшей теме не только для нас, но и всего мира так и не удалось начать. Поэтому надо поговорить на эту тему», — резюмировал глава государства.