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Минюст уточнил применение штрафов за отказ от прививок
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Минюст уточнил применение штрафов за отказ от прививок

Проект нового КоАП расширяет статью за нарушения эпидемиологических правил, включая уклонение от вакцинации и медосмотра

Применять штрафы за отказ от обязательных прививок будут только к гражданам из профессиональных групп риска, заявил заместитель министра юстиции РФ Денис Новак. По его словам, речь не идет о россиянах, которые прививаются в рамках национального плана вакцинации. Замминистра отметил, что эта норма была предложена еще в первой версии проекта нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) и прорабатывалась рабочей группой с участием специалистов Роспотребнадзора.


«[Проект нового] КоАП устанавливает административную ответственность только для тех физических и юридических лиц, чья деятельность связана с санитарно-эпидемиологическими рисками и по закону есть обязанность по проведению санитарно- противоэпидемических мероприятий», — сказал замглавы Минюста (цитата по ТАСС).


Новак отметил, что эта норма не затронет большинство россиян, которые не прививаются по национальному графику по тем или иным причинам. «Административная ответственность возникает только в случаях, когда появляется обязанность проведения этих мер в соответствии с законом о санитарно-эпидемиологическом контроле», — добавил он.


Замминистра пояснил, что норма и размер административной ответственности за отказ от обязательной вакцинации была предложена еще в первой версии проекта нового КоАП и прорабатывалась рабочей группой с участием специалистов Роспотребнадзора. Новак также уточнил, что закон о санитарно- эпидемиологическом благополучии населения устанавливает необходимость своевременного проведения мероприятий, предусмотренных санитарными правилами.


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Минюст 29 мая разместил для повторного обсуждения законопроект КоАП. В проекте предусмотрена административная ответственность за отказ от предписанных законодательством медосмотров и прививок. Нарушение влечет наложение штрафа в размере от пяти тысяч до семи тысяч для физических лиц, до 30 тысяч для юридических. Действующая редакция кодекса не предусматривает наказания за уклонение от вакцинации.


#штраф #минюст #вакцинация #коап
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