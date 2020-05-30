Минюст уточнил применение штрафов за отказ от прививок

Применять штрафы за отказ от обязательных прививок будут только к гражданам из профессиональных групп риска, заявил заместитель министра юстиции РФ Денис Новак. По его словам, речь не идет о россиянах, которые прививаются в рамках национального плана вакцинации. Замминистра отметил, что эта норма была предложена еще в первой версии проекта нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) и прорабатывалась рабочей группой с участием специалистов Роспотребнадзора.





«[Проект нового] КоАП устанавливает административную ответственность только для тех физических и юридических лиц, чья деятельность связана с санитарно-эпидемиологическими рисками и по закону есть обязанность по проведению санитарно- противоэпидемических мероприятий», — сказал замглавы Минюста (цитата по ТАСС).





Новак отметил, что эта норма не затронет большинство россиян, которые не прививаются по национальному графику по тем или иным причинам. «Административная ответственность возникает только в случаях, когда появляется обязанность проведения этих мер в соответствии с законом о санитарно-эпидемиологическом контроле», — добавил он.





Замминистра пояснил, что норма и размер административной ответственности за отказ от обязательной вакцинации была предложена еще в первой версии проекта нового КоАП и прорабатывалась рабочей группой с участием специалистов Роспотребнадзора. Новак также уточнил, что закон о санитарно- эпидемиологическом благополучии населения устанавливает необходимость своевременного проведения мероприятий, предусмотренных санитарными правилами.