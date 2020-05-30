В России разработали вакцину против COVID-19 с возможностью закапать в нос

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Новосибирске разработал несколько вариантов вакцин против COVID-19, одну из которых можно будет применять интраназально, то есть закапать в нос. Об этом сообщил генеральный директор центра Ринат Максютов. По его словам, клинические исследования вакцин планируются в конце июня — начале июля, а завершение — в середине сентября. В испытаниях не смогут принять участие те, кто уже переболел новой коронавирусной инфекцией.





«Вакцины [против COVID-19] отличаются не только по своему функциональному началу, но и по способу и схеме иммунизации. Так, один из наших препаратов, он не идет по классической схеме введения внутримышечного, а схема введения интерназальная, то есть, фактически, он просто закапывается в нос», — рассказал в фильме «Опасный вирус. Вакцина» на телеканале «Россия 1» Максютов (цитата по ТАСС).

Гендиректор центра подчеркнул, что разработанные препараты проходят полномасштабные доклинические исследования как по эффективности, так и безвредности. Для клинических испытаний вакцин планируется привлекать добровольцев, которые будут формироваться за семь дней до их начала. «Те, кто уже переболел коронавирусом, не смогут быть добровольцами в рамках клинических исследований», — добавил он.





Максютов выразил надежду, что разрабатываемые в центре вакцины можно будет использовать для защиты от COVID-19 детей и пожилых людей. «После получения положительных результатов и регистрации вакцины, в рамках пострегистрационных исследований и независимых клинических исследований, мы будем расширять контингент как по возрасту, то есть, включать детское население, включать возраст старше 60 лет, так и по различным другим показателям», — уточнил он и добавил, что исследование препарата на детях можно будет начать в 2021 году.