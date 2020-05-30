Госдеп обвинил Россию в печати фальшивой валюты для Ливии

Власти Мальты 26 мая изъяли партию фальшивой ливийской валюты на сумму 1,1 миллиарда долларов, которая была напечатана российской государственной компанией «Гознак» по заказу «нелегитимной параллельной организации». Об этом на своем сайте сообщил Госдепартамент США. В дипведомстве обвинили Россию в «порочных и дестабилизирующих» действиях в Ливии и заявили о приверженности сотрудничеству с ООН и международными партнерами для предотвращения незаконной деятельности.





«Соединенные Штаты приветствуют объявление правительством Республики Мальта 26 мая об изъятии контрафактной ливийской валюты на сумму 1,1 миллиарда долларов, напечатанной акционерным обществом «Гознак» — российской государственной компанией, — заказанной нелегитимной параллельной организацией», — говорится в сообщении Госдепа.





В дипведомстве США отметили, что «приток фальшивой ливийской валюты, напечатанной в России», в последние годы усугубил экономические проблемы Ливии. «Центральный банк Ливии со штаб-квартирой в Триполи является единственным законным центральным банком страны», — подчеркивается в заявлении.





В Госдепартаменте добавили, что «этот инцидент еще раз подчеркивает необходимость прекращения Россией своих порочных и дестабилизирующих действий в Ливии». США по-прежнему привержены сотрудничеству с Организацией Объединенных Наций и международными партнерами для предотвращения незаконной деятельности, которая подрывает суверенитет и стабильность североафриканского государства и несовместима с действующими санкциями.