В Миннеаполисе и соседних городах власти ввели комендантский час

Мэр Миннеаполиса (США, штат Миннесота) Джейкоб Фрей объявил в городе комендантский час из-за продолжающихся беспорядков, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими. О введении аналогичной меры объявили власти Сент-Пола и Роузвилла. Жителям этих городов запрещается выходить на улицу с 20:00 до 06:00 до 1 июня. Нарушители будут арестованы или оштрафованы на тысячу долларов.
«Мэр Фрей задействовал чрезвычайное положение в Миннеаполисе, устанавливающее комендантский час с 20:00 29 мая до 06:00 30 мая. Комендантский час также будет действовать с 20:00 субботы 30 мая до 06:00 воскресенья 31 мая», — говорится в указе.
Введение в Миннеаполисе комендантского часа не остановило протестующих, утверждает телеканал Fox News. По его данным, десятки демонстрантов были замечены в северной части города около 21:00 возле полицейского участка, ставшего центром беспорядков последние две ночи. Для наведения порядка губернатор штата Миннесота Тим Уолз принял решение увеличить в городе число военнослужащих Национальной гвардии с 500 до 1700 человек.
Протестные акции в связи с жестоким применением силы полицейскими при задержании афроамериканца Джорджа Флойда охватили более десяти городов США. Люди вышли на улицы Лос-Анджелеса, Денвера, Хьюстона, Нью-Йорка, Бостона, Чикаго, Лас-Вегаса и многих других. В Атланте демонстранты собрались возле штаб-квартиры телекомпании CNN и потребовали от властей справедливого расследования. Однако вскоре протестующие стали бить стекла офисов, нападать на полицейских и громить автомобили. Митингующие сумели оттеснить стражей порядка и сжечь полицейскую машину, затем они разрисовали логотип телеканала оскорбительными лозунгами.
В Вашингтоне протестующие пришли к Белому дому и попытались прорваться на его территорию. Полиция и сотрудники Секретной службы сумели удержать ситуацию под контролем. Участники акции бросали в стражей порядка, стоявших за металлическим ограждением, бутылки с водой и другие предметы. Оцепление вокруг президентской резиденции сняли после того, как митингующие отправились к зданию Капитолия.
Протесты в Миннеаполисе начались после публикации в соцсетях видеозаписи жесткого задержания полицией чернокожего американца Джорджа Флойда, которое произошло 25 мая. На кадрах видно, что мужчину повалили на асфальт и один из полицейских надавил коленом на его шею. Задержанный несколько раз говорит, что не может дышать, однако правоохранитель продолжает его душить. Флойда доставили в больницу, где он скончался в отделении реанимации.
Руководство полиции объявило об увольнении четырех офицеров, причастных к происшествию. Одного из них 29 мая задержали по обвинению в непредумышленном убийстве. По данным СМИ, под стражу был взят Дерек Шовин, который, по предварительной версии, и поставил колено на шею Флойду.