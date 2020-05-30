В Миннеаполисе и соседних городах власти ввели комендантский час

Мэр Миннеаполиса (США, штат Миннесота) Джейкоб Фрей объявил в городе комендантский час из-за продолжающихся беспорядков, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими. О введении аналогичной меры объявили власти Сент-Пола и Роузвилла. Жителям этих городов запрещается выходить на улицу с 20:00 до 06:00 до 1 июня. Нарушители будут арестованы или оштрафованы на тысячу долларов.





«Мэр Фрей задействовал чрезвычайное положение в Миннеаполисе, устанавливающее комендантский час с 20:00 29 мая до 06:00 30 мая. Комендантский час также будет действовать с 20:00 субботы 30 мая до 06:00 воскресенья 31 мая», — говорится в указе.