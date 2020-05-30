#все_дома
Новости
Новости
St
Карантин в Москве. Главные новости на 30 мая
Новости

Карантин в Москве. Главные новости на 30 мая

Общее число подтвержденных случаев коронавируса в столице РФ составило 178 196

За последние сутки в Москве число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции увеличилось на 2367, до 178 196. На 30 мая выздоровели 3599 человек, умерли — 78. В России за сутки выявили 8952 новых случая COVID-10, из них 41,9% не имели клинических проявлений. Общее число заболевших в стране на 30 мая составило 396 575. За весь период эпидемии вылечились 167 469 пациентов, жертвами коронавируса стали 4555 человек.


Самое интересное - на нашем канале в Яндекс.Дзен
St


Вице-премьер РФ Татьяна Голикова 29 мая заявила, что ситуация с COVID-19 в России стабильная и находится под контролем, и поэтому возвращение к новым ограничительным мерам властями не рассматривается. Она отметила, что несмотря на увеличение числа тестирований на коронавирусную инфекцию, в стране наблюдается тенденция к снижению новых случаев заболевания.


Первый замглавы аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк заявил, что в столице с 1 июня возобновят работу торговые центры, при этом фудкорты, спортзалы и детские зоны в ТЦ останутся закрытыми. Кроме того, по его словам, с этой даты также начнут работать около 47 тысяч предприятий торговли непродовольственными товарами и порядка девяти тысяч предприятий сферы бытовых услуг.


По состоянию на 30 мая Москва находится на предпоследнем месте индекса восстановления городов России после ослабления карантинных мер. По данным компании «2ГИС», составляющей индекс в ежедневном режиме, в столице страны он равен 43% до введения в марте ограничительных мер для борьбы с COVID-19.


Министерство труда и социальной защиты РФ подготовило проект об особом порядке увольнения сотрудников, изменении их обязанностей и условиях режима простоя в период пандемии COVID-19. Документ предлагает установить, что на момент вынужденной приостановки деятельности компаний из-за карантинных ограничений сотрудников нельзя отправлять в простой или увольнять по инициативе работодателя.


С 1 июня для поездок в непродовольственные магазины москвичам потребуется оформлять пропуска в категории «иные цели», заявил представитель мэрии Москвы Алексей Немерюк. Документы будут выдавать два раза в неделю. Но если магазин находится рядом и гражданин может дойти до него пешком, то оформлять пропуск не нужно.


Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пик распространения COVID-19 в столице позади. Он также заявил, что ограничения в городе будут полностью сняты лишь после появления вакцины. Собянин отметил, что свободного доступа на Красную площадь в день парада, 24 июня, не будет, а со следующей недели возобновятся плановые госпитализации. Кроме того, на сайте мэрии появилась интерактивная карта прогулок москвичей.


С 27 мая жители Подмосковья и других регионов могут передвигаться по Москве на личном и общественном транспорте только при наличии московских цифровых пропусков. Их можно оформить на портале mos.ru.


В Москве режим самоизоляции продлен до 14 июня. На прогулки граждане смогут выходить два раза по будням и один раз в выходные с 09:00 до 21:00. Гулять и заниматься спортом разрешается всем москвичам, включая людей старше 65 лет, кроме заболевших COVID-19 и проживающих с ними.


С 12 мая в столице действует режим обязательного ношения масок и перчаток в общественном транспорте и такси, а также в магазинах и на рабочих местах. Кроме того, их нужно надевать не только в поездах, но и на вокзалах, станциях, в кассах, пешеходных переходах и других объектах железнодорожного транспорта. За нахождение в общественном транспорте без маски последует штраф в пять тысяч рублей, в магазинах — четыре тысячи рублей. С 12 мая в Москве возобновили работу предприятия строительной отрасли, автопрома, легкой промышленности, машиностроения. С 25 мая возобновили работу часть многофункциональных центров предоставления госуслуг «Мои документы» (МФЦ), частично заработал каршеринг.


#карантин #самоизоляция #covid-19 #коронавирус #москва
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии