Опубликовано видео нападения на инкассаторов в Красноярске

В Красноярске утром 30 мая преступники напали на инкассаторскую машину рядом с отделением Сбербанка. Нападение зафиксировали камеры наблюдения. На кадрах видно, как два инкассатора выходят из микроавтобуса и в этот момент к ним подбегают двое вооруженных злоумышленников в медицинских масках. Сделав несколько выстрелов в их сторону, мужчины забрали сумки с деньгами и скрылись. По данным Telegram-канала «Борус», в момент нападения инкассаторы были в бронежилетах, однако получили многочисленные ранения и в настоящее время находятся в больнице.
В краевом главке МВД подтвердили, что двое инкассаторов госпитализированы с огнестрельными ранениями. Полиция проводит комплекс оперативно-разыскных мероприятий для установления причастных к нападению лиц. «Введен специальный план, направленный на задержание злоумышленников», — сообщили в пресс-службе главка.
По предварительным данным, подозреваемые в нападении могут передвигаться на автомобилях марки Grand Cherokee или Range Rover. Также известно, что налетчики сменили машины. С места преступления они скрылись на «Жигулях». По тревоге подняты все оперативные службы регионального главка МВД. Сумма похищенных денег не называется.
В Сбербанке Telegram-каналу «Борус» подтвердили факт нападения на инкассаторов. «Инцидент подтверждаем. В районе 08:12 (04:12 мск) 30 мая 2020 года на улице Щорса рядом с офисом Сбербанка произошло нападение на инкассаторов банка. Злоумышленники использовали огнестрельное оружие. В интересах следствия подробностей не раскрываем», — заявили в пресс-службе банка.
В июле 2019 года в Москве были задержаны шестеро сотрудников спецподразделения «Альфа», группы «Вымпел» и управления «К» (банковский отдел) ФСБ России. Правоохранителей подозревали в хищении около 170 миллионов рублей из банка. По версии следователей, преступной группировкой руководил один из высокопоставленных руководителей Академии ФСБ.