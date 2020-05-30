Опубликовано видео нападения на инкассаторов в Красноярске

В Красноярске утром 30 мая преступники напали на инкассаторскую машину рядом с отделением Сбербанка. Нападение зафиксировали камеры наблюдения. На кадрах видно, как два инкассатора выходят из микроавтобуса и в этот момент к ним подбегают двое вооруженных злоумышленников в медицинских масках. Сделав несколько выстрелов в их сторону, мужчины забрали сумки с деньгами и скрылись. По данным Telegram-канала «Борус», в момент нападения инкассаторы были в бронежилетах, однако получили многочисленные ранения и в настоящее время находятся в больнице.