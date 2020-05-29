Трамп объявил о разрыве отношений США с ВОЗ

США разрывают все связи с ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения), деньги будут направлены в другие организации, заявил американский лидер Дональд Трамп. Он также возложил ответственность за распространение COVID-19 в мире на ВОЗ и Китай. Также Трамп сообщил, что США введут персональные санкции против отдельных лиц из Китая и заявил, что Гонконг перестал быть достаточно автономным, чтобы Вашингтон и далее мог по-особому к нему относиться.





«Мы представили план реформ, которые они [ВОЗ] должны были провести, и напрямую работали с ними по этому вопросу, однако они отказались. Мы сегодня прерываем наши отношения со Всемирной организацией здравоохранения и перенаправляем наши финансовые средства для других неотложных проблем в мире в сфере здравоохранения», — сказал Трамп.





«Мир сегодня страдает от неправомерных действий китайского правительства. То, что Китай скрывал информацию об «уханьском» вирусе, позволило инфекции распространиться по всему миру, и это привело к глобальной пандемии и стоило жизни сотням тысяч американцев и более миллиона людей по всему миру», — добавил президент США.





Трамп также заявил, что правительство КНР «полностью контролирует» ВОЗ, хотя взносы Пекина, по его словам, составляют лишь 40 миллионов в год, в то время как Вашингтон платит по 450 миллионов в год.





«США хотят вести открытые и конструктивные отношения с Китаем, но, чтобы достичь этих отношений, американцам необходимо защищать национальные интересы. Китай постоянно нарушал обещания, данные нам и другим странам», — подчеркнул американский лидер.





Также Трамп отметил, что его администрация начала процесс отмены льгот и других исключений в отношении Гонконга. Ранее, напомнил президент США, парламент КНР принял резолюции о подготовке законопроекта о нацбезопасности на территории Гонконга, который предоставляет китайским властям возможность эффективнее поддерживать порядок в этом административном районе Китая. После этого Гонконг стал менее автономным, поэтому все действующие в его отношении торговые льготы будут отменены, добавил Трамп.





Президент США добавил, что Китай не сдержал обещание обеспечить автономию этому региону, поэтому в отношении ряда официальных лиц КНР и Гонконга будут введены санкции. «Китай заменил свое обещание следовать принципу «одна страна — две системы» на принцип «одна страна — одна система», — отметил американский лидер. Он также рассказал, что США уже ограничили въезд в страну китайским аспирантам и докторам наук из опасения кражи интеллектуальной собственности.