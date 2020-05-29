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Трамп объявил о разрыве отношений США с ВОЗ
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Трамп объявил о разрыве отношений США с ВОЗ

Американский президент отметил, что Вашингтон ограничил въезд ученым из КНР из опасения кражи интеллектуальной собственности

США разрывают все связи с ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения), деньги будут направлены в другие организации, заявил американский лидер Дональд Трамп. Он также возложил ответственность за распространение COVID-19 в мире на ВОЗ и Китай. Также Трамп сообщил, что США введут персональные санкции против отдельных лиц из Китая и заявил, что Гонконг перестал быть достаточно автономным, чтобы Вашингтон и далее мог по-особому к нему относиться.


«Мы представили план реформ, которые они [ВОЗ] должны были провести, и напрямую работали с ними по этому вопросу, однако они отказались. Мы сегодня прерываем наши отношения со Всемирной организацией здравоохранения и перенаправляем наши финансовые средства для других неотложных проблем в мире в сфере здравоохранения», — сказал Трамп.


«Мир сегодня страдает от неправомерных действий китайского правительства. То, что Китай скрывал информацию об «уханьском» вирусе, позволило инфекции распространиться по всему миру, и это привело к глобальной пандемии и стоило жизни сотням тысяч американцев и более миллиона людей по всему миру», добавил президент США.


Трамп также заявил, что правительство КНР «полностью контролирует» ВОЗ, хотя взносы Пекина, по его словам, составляют лишь 40 миллионов в год, в то время как Вашингтон платит по 450 миллионов в год.


«США хотят вести открытые и конструктивные отношения с Китаем, но, чтобы достичь этих отношений, американцам необходимо защищать национальные интересы. Китай постоянно нарушал обещания, данные нам и другим странам», подчеркнул американский лидер.


Также Трамп отметил, что его администрация начала процесс отмены льгот и других исключений в отношении Гонконга. Ранее, напомнил президент США, парламент КНР принял резолюции о подготовке законопроекта о нацбезопасности на территории Гонконга, который предоставляет китайским властям возможность эффективнее поддерживать порядок в этом административном районе Китая. После этого Гонконг стал менее автономным, поэтому все действующие в его отношении торговые льготы будут отменены, добавил Трамп.


Президент США добавил, что Китай не сдержал обещание обеспечить автономию этому региону, поэтому в отношении ряда официальных лиц КНР и Гонконга будут введены санкции. «Китай заменил свое обещание следовать принципу «одна страна две системы» на принцип «одна страна одна система», отметил американский лидер. Он также рассказал, что США уже ограничили въезд в страну китайским аспирантам и докторам наук из опасения кражи интеллектуальной собственности.


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США потребовали от Китая девять триллионов долларов как компенсацию за пандемию COVID-19

Вклад Пекина в борьбу с коронавирусом «ничтожен», заявили в Вашингтоне 20 мая 2020
Dailystorm - США потребовали от Китая девять триллионов долларов как компенсацию за пандемию COVID-19

США, начиная с 2010 года, перевели ВОЗ около 3,5 миллиарда долларов (хотя требовалось 611,1 миллиона долларов), что сделало их крупнейшим инвестором организации. 14 апреля Вашингтон приостановил взносы в ВОЗ. Трамп объяснил это тем, что организация давала неверные оценки и рекомендации, поэтому COVID-19 заразились в 20 раз больше человек, чем могли бы. Ранее президент США обвинил ВОЗ в зависимости от политики Китая и потребовал изменить структуру организации, чтобы доказать свою независимость от властей КНР.


Ранее Трамп допустил полное прекращение отношений между США и КНР. Глава Белого дома признался, что не намерен в ближайшее время контактировать с китайским лидером Си Цзиньпином. «Я очень разочарован в Китае, — сказал Трамп. — Мы многое можем сделать, мы можем вообще прекратить отношения [с КНР]». Президент США считает, что «ориентированная на Китай» ВОЗ не предотвратила «так много смертей», скрывая распространение коронавируса, включая «катастрофическое решение» не вводить ограничения на поездки в Поднебесную. Поэтому теперь организация и власти КНР должны понести ответственность, резюмировал американский лидер.


#китай #воз #сша #трамп
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