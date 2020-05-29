Трамп объявил о разрыве отношений США с ВОЗ

США разрывают все связи с ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения), деньги будут направлены в другие организации, заявил американский лидер Дональд Трамп. Он также возложил ответственность за распространение COVID-19 в мире на ВОЗ и Китай. Также Трамп сообщил, что США введут персональные санкции против отдельных лиц из Китая и заявил, что Гонконг перестал быть достаточно автономным, чтобы Вашингтон и далее мог по-особому к нему относиться.
«Мы представили план реформ, которые они [ВОЗ] должны были провести, и напрямую работали с ними по этому вопросу, однако они отказались. Мы сегодня прерываем наши отношения со Всемирной организацией здравоохранения и перенаправляем наши финансовые средства для других неотложных проблем в мире в сфере здравоохранения», — сказал Трамп.
«Мир сегодня страдает от неправомерных действий китайского правительства. То, что Китай скрывал информацию об «уханьском» вирусе, позволило инфекции распространиться по всему миру, и это привело к глобальной пандемии и стоило жизни сотням тысяч американцев и более миллиона людей по всему миру», — добавил президент США.
Трамп также заявил, что правительство КНР «полностью контролирует» ВОЗ, хотя взносы Пекина, по его словам, составляют лишь 40 миллионов в год, в то время как Вашингтон платит по 450 миллионов в год.
«США хотят вести открытые и конструктивные отношения с Китаем, но, чтобы достичь этих отношений, американцам необходимо защищать национальные интересы. Китай постоянно нарушал обещания, данные нам и другим странам», — подчеркнул американский лидер.
Также Трамп отметил, что его администрация начала процесс отмены льгот и других исключений в отношении Гонконга. Ранее, напомнил президент США, парламент КНР принял резолюции о подготовке законопроекта о нацбезопасности на территории Гонконга, который предоставляет китайским властям возможность эффективнее поддерживать порядок в этом административном районе Китая. После этого Гонконг стал менее автономным, поэтому все действующие в его отношении торговые льготы будут отменены, добавил Трамп.
Президент США добавил, что Китай не сдержал обещание обеспечить автономию этому региону, поэтому в отношении ряда официальных лиц КНР и Гонконга будут введены санкции. «Китай заменил свое обещание следовать принципу «одна страна — две системы» на принцип «одна страна — одна система», — отметил американский лидер. Он также рассказал, что США уже ограничили въезд в страну китайским аспирантам и докторам наук из опасения кражи интеллектуальной собственности.
США, начиная с 2010 года, перевели ВОЗ около 3,5 миллиарда долларов (хотя требовалось 611,1 миллиона долларов), что сделало их крупнейшим инвестором организации. 14 апреля Вашингтон приостановил взносы в ВОЗ. Трамп объяснил это тем, что организация давала неверные оценки и рекомендации, поэтому COVID-19 заразились в 20 раз больше человек, чем могли бы. Ранее президент США обвинил ВОЗ в зависимости от политики Китая и потребовал изменить структуру организации, чтобы доказать свою независимость от властей КНР.
Ранее Трамп допустил полное прекращение отношений между США и КНР. Глава Белого дома признался, что не намерен в ближайшее время контактировать с китайским лидером Си Цзиньпином. «Я очень разочарован в Китае, — сказал Трамп. — Мы многое можем сделать, мы можем вообще прекратить отношения [с КНР]». Президент США считает, что «ориентированная на Китай» ВОЗ не предотвратила «так много смертей», скрывая распространение коронавируса, включая «катастрофическое решение» не вводить ограничения на поездки в Поднебесную. Поэтому теперь организация и власти КНР должны понести ответственность, резюмировал американский лидер.