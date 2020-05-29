В США после протестов в убийстве задержанного обвинили экс-полицейского

В США задержали одного из четверых бывших полицейских, которые были уволены в связи со смертью в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Сообщается, что под стражу был взят Дерек Шовин, который, по предварительной версии, и поставил колено на шею Флойду во время задержания, после чего тот умер. Шовину предъявили обвинение в непредумышленном убийстве.
В прокуратуре пообещали, что остальным трем экс-полицейским также выдвинут обвинения. Бывшего силовика арестовали вскоре после призыва губернатора штата Тима Уолза к властям Миннеаполиса навести порядок в городе. Уолз объявил об этом вскоре после поджога городского полицейского участка.
Ранее 29 мая полиция задержала членов съемочной группы CNN, но их отпустили, как только подтвердили информацию, что они действительно являются работниками СМИ. В Миннеаполисе был объявлен режим чрезвычайной ситуации на 72 часа, а власти штата подписали указ о введении в город спецподразделений Нацгвардии.
Ситуацию в Twitter прокомментировал президент США Дональд Трамп. «Не могу оставаться в стороне и смотреть на то, что происходит с замечательным американским городом Миннеаполисом. Полное отсутствие руководства. Или очень слабый радикальный левый мэр Джейкоб Фрей примет меры и возьмет город под контроль, или я направлю Национальную гвардию и сделаю все, как надо», — заявил американский лидер.
Также Трамп написал: «Когда начинается мародерство, начинается стрельба». Компания Twitter сочла, что слова президента являются «героизацией насилия» и скрыла его сообщение. В ответ Трамп пригрозил прекратить деятельность компании по всей стране. Позже стало известно, что президент отправил в Миннеаполис и еще несколько городов, где проходят акции протеста, 500 бойцов Нагвардии.
Кроме того, смерть Флойда также прокомментировал бывший президент США Барак Обама. Он заявил, что такая ситуация не должна считаться «нормальной в 2020 году». Он также призвал американцев вместе искоренить расизм и создать «новую норму» для представителей расовых меньшинств в стране.
«Официальные лица Миннесоты должны будут убедиться, что обстоятельства смерти Джорджа Флойда тщательно расследуются, и что в конечном счете справедливость восторжествует», — добавил он.
Шовену 44 года, он работал полицейским 19 лет, несколько раз применял оружие. Один из таких случаев произошел в 2008 году, когда бывший правоохранитель приехал на вызов по поводу домашнего насилия. Задержанный мужчина попытался выхватить у офицера пистолет и тогда Шовен в него выстрелил.
Сейчас в США несколько дней продолжаются протесты, вызванные смертью Флойда. Мужчину задержали по подозрению в подделке документов. При этом полицейские заявили, что Флойд оказывал сопротивление. Однако запись камеры видеонаблюдения показала, что задержанный подчинялся всем требованиям полиции. Во время задержания Шовен прижал Флойда к земле и надавил коленом ему на шею. После этого задержанный скончался.
Перед смертью Флойд успел несколько раз сказать, что он задыхается и просил не убивать его. Слова «Я задыхаюсь!» стали лозунгом протестов. Мирные протесты спустя некоторое время переросли в акты вандализма, поджоги зданий, столкновения с полицией, грабежи магазинов и так далее. Четверо полицейских, включая Шовена, были уволены, однако протестующие требовали наказать их. К расследованию гибели афроамериканца подключилось ФБР.