В США после протестов в убийстве задержанного обвинили экс-полицейского

В США задержали одного из четверых бывших полицейских, которые были уволены в связи со смертью в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Сообщается, что под стражу был взят Дерек Шовин, который, по предварительной версии, и поставил колено на шею Флойду во время задержания, после чего тот умер. Шовину предъявили обвинение в непредумышленном убийстве.