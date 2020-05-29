Путин объявил 24 июня выходным днем с сохранением зарплаты гражданам

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому 24 июня объявляется выходным днем с сохранением за работниками заработной платы. В этот день пройдет парад Победы, который был перенесен с 9 мая в связи с распространением коронавирусной инфекции.





«Объявить 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением за работниками заработной платы», — сообщается на сайте Кремля.





В 10 утра на Красной площади в Москве, а также в других городах России начнется военный парад с привлечением боевой техники, а в 22:00 будет дан артиллерийский салют.





26 мая Путин на совещании с министром обороны РФ Сергеем Шойгу объявил, что 24 июня состоится парад Победы. Глава государства также сообщил, что шествие «Бессмертного полка» пройдет 26 июля, после парада ВМФ. Однако, добавил Путин, если эпидемиологическая обстановка в июле останется напряженной, то марш «Бессмертного полка» могут перенести еще на месяц.





16 апреля президент России поручил изменить график проведения майского парада и отложить из-за коронавирусной инфекции все связанные с Днем Победы мероприятия. Глава государства пообещал, что запланированные к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне мероприятия, включая парад на Красной площади и шествие «Бессмертного полка», состоятся, когда улучшится ситуация с пандемией COVID-19.





9 Mая в Москве в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне прошел воздушный парад. В парадном строю над Красной площадью пролетели 75 вертолетов и самолетов.