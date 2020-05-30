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Трамп похвалил работу Секретной службы во время протестов у Белого дома
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Трамп похвалил работу Секретной службы во время протестов у Белого дома

Число городов в США, где начались бунты из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, превысило 30

Президент США Дональд Трамп похвалил работу сотрудников Секретной службы во время протестов возле Белого дома вечером 30 мая. Американский лидер подчеркнул, что протестующие вышли на улицы не из-за смерти Джорджа Флойда, чья гибель привела к беспорядкам, а просто решили создавать проблемы.


«Секретная служба с ними легко справилась. Я так понимаю, сегодня ночью [31 мая] в Белом доме будет вечеринка MAGA [Make America Great Again — лозунг Трампа, с которым ассоциируют его сторонников] — написал он в своем Twitter.


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Трамп добавил, что сотрудники службы профессионально управляли так называемыми протестующими возле Белого дома, которые мало что имеют общего с памятью Джорджа Флойда. «Они просто были там, чтобы вызвать проблемы», — отметил он и уточнил, что агенты позволяли протестующим кричать и декламировать сколько угодно, но в то же время были готовы действовать, если возникала какая-либо угроза безопасности людей.


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Протесты в Миннеаполисе (штат Миннесота) начались после публикации в соцсетях видеозаписи жесткого задержания полицией чернокожего американца Джорджа Флойда, которое произошло 25 мая. На кадрах видно, что мужчину повалили на асфальт и один из полицейских надавил коленом на его шею. Задержанный несколько раз говорит, что не может дышать, однако правоохранитель продолжает его душить. Флойда доставили в больницу, где он скончался в отделении реанимации.


По данным телеканала CNN, протестами охвачены более 30 крупных городов США. Кроме Миннеаполиса протестные акции идут в Лос-Анджелесе, Бейкерсфилде, Сакраменто, Сан-Хосе, Окленде, Сан-Франциско. Беспорядками также охвачены Денвер, Чикаго, Де-Мойн, Индианаполис, Форт-Уэйн, Нью-Йорк и другие города.


В ночь на 30 мая протестующие в Вашингтоне пришли к Белому дому и попытались прорваться на его территорию. Полиция и сотрудники Секретной службы сумели удержать ситуацию под контролем. Участники акции бросали в стражей порядка, стоявших за металлическим ограждением, бутылки с водой и другие предметы. Оцепление вокруг президентской резиденции сняли после того, как митингующие отправились к зданию Капитолия.


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