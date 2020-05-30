Трамп похвалил работу Секретной службы во время протестов у Белого дома

Протесты в Миннеаполисе (штат Миннесота) начались после публикации в соцсетях видеозаписи жесткого задержания полицией чернокожего американца Джорджа Флойда, которое произошло 25 мая. На кадрах видно, что мужчину повалили на асфальт и один из полицейских надавил коленом на его шею. Задержанный несколько раз говорит, что не может дышать, однако правоохранитель продолжает его душить. Флойда доставили в больницу, где он скончался в отделении реанимации.





По данным телеканала CNN, протестами охвачены более 30 крупных городов США. Кроме Миннеаполиса протестные акции идут в Лос-Анджелесе, Бейкерсфилде, Сакраменто, Сан-Хосе, Окленде, Сан-Франциско. Беспорядками также охвачены Денвер, Чикаго, Де-Мойн, Индианаполис, Форт-Уэйн, Нью-Йорк и другие города.





В ночь на 30 мая протестующие в Вашингтоне пришли к Белому дому и попытались прорваться на его территорию. Полиция и сотрудники Секретной службы сумели удержать ситуацию под контролем. Участники акции бросали в стражей порядка, стоявших за металлическим ограждением, бутылки с водой и другие предметы. Оцепление вокруг президентской резиденции сняли после того, как митингующие отправились к зданию Капитолия.