Трамп похвалил работу Секретной службы во время протестов у Белого дома

Президент США Дональд Трамп похвалил работу сотрудников Секретной службы во время протестов возле Белого дома вечером 30 мая. Американский лидер подчеркнул, что протестующие вышли на улицы не из-за смерти Джорджа Флойда, чья гибель привела к беспорядкам, а просто решили создавать проблемы.
«Секретная служба с ними легко справилась. Я так понимаю, сегодня ночью [31 мая] в Белом доме будет вечеринка MAGA [Make America Great Again — лозунг Трампа, с которым ассоциируют его сторонников]?» — написал он в своем Twitter.
Трамп добавил, что сотрудники службы профессионально управляли так называемыми протестующими возле Белого дома, которые мало что имеют общего с памятью Джорджа Флойда. «Они просто были там, чтобы вызвать проблемы», — отметил он и уточнил, что агенты позволяли протестующим кричать и декламировать сколько угодно, но в то же время были готовы действовать, если возникала какая-либо угроза безопасности людей.
Протесты в Миннеаполисе (штат Миннесота) начались после публикации в соцсетях видеозаписи жесткого задержания полицией чернокожего американца Джорджа Флойда, которое произошло 25 мая. На кадрах видно, что мужчину повалили на асфальт и один из полицейских надавил коленом на его шею. Задержанный несколько раз говорит, что не может дышать, однако правоохранитель продолжает его душить. Флойда доставили в больницу, где он скончался в отделении реанимации.
По данным телеканала CNN, протестами охвачены более 30 крупных городов США. Кроме Миннеаполиса протестные акции идут в Лос-Анджелесе, Бейкерсфилде, Сакраменто, Сан-Хосе, Окленде, Сан-Франциско. Беспорядками также охвачены Денвер, Чикаго, Де-Мойн, Индианаполис, Форт-Уэйн, Нью-Йорк и другие города.
В ночь на 30 мая протестующие в Вашингтоне пришли к Белому дому и попытались прорваться на его территорию. Полиция и сотрудники Секретной службы сумели удержать ситуацию под контролем. Участники акции бросали в стражей порядка, стоявших за металлическим ограждением, бутылки с водой и другие предметы. Оцепление вокруг президентской резиденции сняли после того, как митингующие отправились к зданию Капитолия.