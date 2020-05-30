Российские знаменитости призвали москвичей соблюдать график прогулок

Российские известные телеведущие и артисты призвали жителей Москвы соблюдать установленный мэрией города график прогулок, придерживаться социальной дистанции и пользоваться индивидуальными средствами защиты. Знаменитости напомнили, что угроза новой вспышки COVID-19 все еще сохраняется и необходимо придерживаться всех предписанных мер, чтобы сберечь себя и своих близких.





Врач и телеведущий Александр Мясников в интервью агентству «Москва» назвал прогулки по графику в Москве необходимым решением в текущей ситуации, иначе может последовать новая вспышка коронавирусной инфекции. «Несомненно, соблюдать эти правила [прогулок] следует. При том что нам всем это надоело и хочется на волю, любой разумный человек должен понимать: после такого большого периода так просто взять и всех выпустить — это невозможно, и ни в одной стране этого не сделали», — сказал он и добавил, что любой карантин подразумевает постепенное снятие ограничений.





Дирижер, основатель и продюсер арт-группы «Хор Турецкого» и «SOPRANO Турецкого», народный артист России Михаил Турецкий считает, что мэрия Москвы принимает правильные меры по борьбе с COVID-19. «Пик заболеваемости достойно пройден. И теперь время постепенно и очень разумно возвращаться к привычной жизни, но с соблюдением необходимых мер. Ключевое — планомерно», — подчеркнул он и призвал не впадать в эйфорию и прислушаться к рекомендациям специалистов по соблюдению графика прогулок.





Российский телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что гулять людям необходимо, но в сложившейся ситуации нужно соблюдать все предписанные меры. «Мы сумеем сберечь себя и сберечь наш любимый город. Я ездил по делам два дня назад, проехал в один московский двор. Увидел там много детей с родителями и без. Правила уже не везде соблюдаются. Но в целом считаю, что нужно руководствоваться предписаниями, быть предельно внимательными и осторожными», — отметил он.





Актриса театра и кино, телеведущая Ольга Прокофьева призвала москвичей соблюдать меры безопасности во время прогулок. «В нашей мэрии сидят умные люди и днями и ночами решают, как это лучше сделать. Я считаю, что нужно быть очень законопослушными в этом плане», — подчеркнула она и добавила, что к ограничениям можно отнестись с позитивом и даже какой-то долей юмора.





Знаменитости также отметили важность ношения масок и перчаток во время прогулок. «Я для себя принял решение, что маска и перчатки будут неизменными атрибутами на протяжении нескольких месяцев уж точно», — заявил Губерниев.





«Масочный режим везде необходим, потому что доказано, что распространение инфекции задерживается с их помощью. Нужно быть более дисциплинированными, тогда все быстрее пройдет», — считает Прокофьева.





Доктор Мясников напомнил, что маска помогает уберечь от вируса окружающих, если человек заражен, а перчатки — средство для сохранения кожи рук от частного применения антисептиков. «При этом перчатки нужно постоянно менять или мыть, либо они должны быть одноразовыми — только тогда они имеют смысл. Если не менять — это источник заразы, любой заразы, не только коронавируса», — пояснил врач.