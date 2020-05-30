МИД РФ ответил на обвинение Госдепа в поставке в Ливию «фальшивой» валюты

Конфискованные мальтийскими властями сумме, эквивалентной 1,1 миллиарда долларов, в ливийских динарах были напечатаны в рамках контракта, заключенного в 2015 году между АО «Гознак» и Центральным банком Ливии. Об этом говорится в распространенном комментарии МИД РФ в ответ на официальное заявление Госдепартамента США об изъятии на Мальте партии «фальшивой» валюты. В российском дипведомстве подчеркнули, что Россия последовательно выступает за политическое урегулирование ливийского конфликта и строгого соблюдения принятых международным сообществом решений, направленных на прекращение братоубийственной войны.
«Контракт на печать ливийских динаров был подписан в 2015 году между АО «Госзнак» и главой Центрального банка Ливии, утвержденного Палатой депутатов (парламент) Ливии. Ливийской стороной была произведена необходимая предоплата. В рамках исполнения своих контрактных обязательств российская организация направила в адрес ЦБ в городе Тобрук груз с напечатанными ливийскими банкнотами», — указали в МИД РФ и подчеркнули, что эти «денежные средства необходимы для поддержания стабильного функционирования всей ливийской экономики».
В российском дипведомстве обратили внимание на существующее в Ливии двоевластие, в результате которого в стране действуют два Центробанка. «Один из них находится в городе Триполи, где функционирует международно признанное правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Другой Центральный банк расположен в городе Бенгази. Его глава был назначен всенародно избранным ливийским парламентом — Палатой депутатов и соответственно обладает необходимой международной легитимностью», — уточнили в министерстве.
«Таким образом, фальшивыми являются не ливийские динары, а американские заявления», — резюмировали в МИД РФ и подчеркнули, что Россия выступает за политическое урегулирование конфликта в стране на основе межливийского диалога и строгое соблюдение принятых международным сообществом решений.
В пресс-службе АО «Гознак» заявили, что ливийские динары, задержанные мальтийской таможней в сентябре 2019 года, были изготовлены по контракту с Центральным банком Ливии, расположенным в Тобруке. «Банкноты, изготовленные в рамках обсуждаемой поставки, являются модифицированной серией предыдущих банкнот и имеют визуальные отличия по сравнению с ними. Образцы этих банкнот были утверждены представителями Центрального банка Ливии в установленном порядке, вследствие чего применение термина «фальшивый» по отношению к этим банкнотам является необоснованным и неправомерным», — уточнили в компании.
В «Гознаке» подчеркнули, что таможенные органы Мальты в течение нескольких месяцев не предоставляли никаких разъяснений по поводу задержания партии банкнот для ливийского Центробанка. Ответ мальтийских властей поступил только в мае 2020 года, которые исказили фактические обстоятельства взаимоотношений российской компании и ЦБ Ливии.
Госдепартамент США 29 мая опубликовал на своем сайте официальное заявление, в котором обвинил Россию в поставке в Ливию якобы фальшивой валюты на сумму 1,1 миллиарда долларов. В американском дипведомстве подчеркнули, что власти Мальты изъяли партию «контрафактных» ливийских динаров 26 мая, которые были изготовлены российской государственной компанией «Гознак» по заказу «нелегитимной параллельной организации».