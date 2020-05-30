Двое боевиков ликвидированы в ходе КТО в ингушской Сунже

«Засевшим в доме бандитам было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов и в ходе перестрелки двое бандитов были нейтрализованы», — уточнили в НАК.





Отмечается, что нейтрализованные бандиты, личности которых установлены, планировали совершить террористические акты на территории Ингушетии. Боевики были блокированы в одной из хозяйственных построек на окраине города Сунжа в ходе КТО.





Ранее сообщалось, что днем 30 мая на окраине ингушской Сунжи между сотрудниками силовых структур и неизвестной группой лиц произошла перестрелка. Для пресечения терактов начальник управления ФСБ РФ по Ингушетии генерал-майор Чернышев принял решение о проведении в регионе КТО. Район ограничений охватывал несколько улиц населенного пункта.