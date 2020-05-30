Двое боевиков ликвидированы в ходе КТО в ингушской Сунже

В городе Сунжа в Ингушетии в ходе контртеррористической операции (КТО) ликвидированы двое боевиков. Об этом сообщила пресс-служба информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК). На месте боя обнаружены оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство. Потерь и пострадавших среди силовиков и гражданского населения нет.
«Засевшим в доме бандитам было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов и в ходе перестрелки двое бандитов были нейтрализованы», — уточнили в НАК.
Отмечается, что нейтрализованные бандиты, личности которых установлены, планировали совершить террористические акты на территории Ингушетии. Боевики были блокированы в одной из хозяйственных построек на окраине города Сунжа в ходе КТО.
Ранее сообщалось, что днем 30 мая на окраине ингушской Сунжи между сотрудниками силовых структур и неизвестной группой лиц произошла перестрелка. Для пресечения терактов начальник управления ФСБ РФ по Ингушетии генерал-майор Чернышев принял решение о проведении в регионе КТО. Район ограничений охватывал несколько улиц населенного пункта.
В Хасавюртовском районе Дагестана 22 мая в ходе КТО были ликвидированы связанные с ИГ* («Исламское государство»*) шесть боевиков. По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), экстремисты намеревались совершить теракты. Представители ведомства добавили, что во время операции двое военнослужащих МВД погибли.
*«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической и запрещена в России.