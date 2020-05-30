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Двое боевиков ликвидированы в ходе КТО в ингушской Сунже
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Двое боевиков ликвидированы в ходе КТО в ингушской Сунже

Нейтрализованные бандиты планировали совершить террористические акты на территории Ингушетии

В городе Сунжа в Ингушетии в ходе контртеррористической операции (КТО) ликвидированы двое боевиков. Об этом сообщила пресс-служба информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК). На месте боя обнаружены оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство. Потерь и пострадавших среди силовиков и гражданского населения нет.


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«Засевшим в доме бандитам было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов и в ходе перестрелки двое бандитов были нейтрализованы», — уточнили в НАК.


Отмечается, что нейтрализованные бандиты, личности которых установлены, планировали совершить террористические акты на территории Ингушетии. Боевики были блокированы в одной из хозяйственных построек на окраине города Сунжа в ходе КТО.


Ранее сообщалось, что днем 30 мая на окраине ингушской Сунжи между сотрудниками силовых структур и неизвестной группой лиц произошла перестрелка. Для пресечения терактов начальник управления ФСБ РФ по Ингушетии генерал-майор Чернышев принял решение о проведении в регионе КТО. Район ограничений охватывал несколько улиц населенного пункта.


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В Хасавюртовском районе Дагестана 22 мая в ходе КТО были ликвидированы связанные с ИГ* («Исламское государство»*) шесть боевиков. По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), экстремисты намеревались совершить теракты. Представители ведомства добавили, что во время операции двое военнослужащих МВД погибли.


*«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической и запрещена в России.


#терроризм #ингушетия #контртеррористическая операция #фсб
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