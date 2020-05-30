Песков пообещал сбрить бороду после выхода на работу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сбреет бороду, как только выйдет на работу в офис. По его словам, его пятилетняя дочь Настя попросила вернуться к старому образу. Он также признался, что похудел во время болезни и борода позволяла компенсировать такие изменения.
«Временно, временно. Как только выйду на работу в офис, то она [борода] сразу исчезнет», — сказал Песков, отвечая на вопрос ведущего программы «Москва. Кремль. Путин», что теперь можно говорить не об «усах, а о бороде Пескова».
«Скорее — предрассудок. Когда заболел, как раз решил, что буду отращивать бороду, пока не можно будет уже ознаменовать победу над коронавирусом, полную, — и де-факто, и де-юре», — добавил пресс-секретарь президента России.
Ранее супруга Пескова, фигуристка Татьяна Навка опубликовала на своей странице в Instagram семейное видео, на котором преcс-секретарь президента предстал в непривычном виде: помимо усов у него появилась борода, притом с проседью. На кадрах Песков с семьей работают в саду. На одно из посаженных деревьев Навка повесила табличку с надписью: «ПескоНавты 32 мая 20202».
Песков за свою карьеру всего дважды выделился экстравагантным внешним видом. Например, жительница Москвы в феврале 2016 года встретила представителя президента на автомойке. Скучающий Песков покорил женщину, а после и пользователей социальных сетей своими уггами и красными штанами.
Дмитрия Пескова, заболевшего коронавирусом, выписали из больницы 25 мая. После выздоровления представителя президента врачи поместили на домашний карантин. После болезни Песков впервые пообщался с прессой 26 мая. Он рассказал о рабочем дне главы государства и сохранении в России эпидемиологической угрозы. Также он поделился впечатлениями от заражения COVID-19 и тем, какие выводы сделал.