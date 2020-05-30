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Песков пообещал сбрить бороду после выхода на работу
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Песков пообещал сбрить бороду после выхода на работу

Пресс-секретарь президента РФ признался, что решил отпустить бороду до того момента, пока полностью не победит болезнь

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сбреет бороду, как только выйдет на работу в офис. По его словам, его пятилетняя дочь Настя попросила вернуться к старому образу. Он также признался, что похудел во время болезни и борода позволяла компенсировать такие изменения.


«Временно, временно. Как только выйду на работу в офис, то она [борода] сразу исчезнет», — сказал Песков, отвечая на вопрос ведущего программы «Москва. Кремль. Путин», что теперь можно говорить не об «усах, а о бороде Пескова».


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«Скорее — предрассудок. Когда заболел, как раз решил, что буду отращивать бороду, пока не можно будет уже ознаменовать победу над коронавирусом, полную, — и де-факто, и де-юре», — добавил пресс-секретарь президента России.


Ранее супруга Пескова, фигуристка Татьяна Навка опубликовала на своей странице в Instagram семейное видео, на котором преcс-секретарь президента предстал в непривычном виде: помимо усов у него появилась борода, притом с проседью. На кадрах Песков с семьей работают в саду. На одно из посаженных деревьев Навка повесила табличку с надписью: «ПескоНавты 32 мая 20202».



Песков за свою карьеру всего дважды выделился экстравагантным внешним видом. Например, жительница Москвы в феврале 2016 года встретила представителя президента на автомойке. Скучающий Песков покорил женщину, а после и пользователей социальных сетей своими уггами и красными штанами.


Дмитрий Песков отправлен на карантин после выписки из больницы

Его супруга Татьяна Навка и все члены семьи чувствуют себя хорошо 25 мая 2020
Dailystorm - Дмитрий Песков отправлен на карантин после выписки из больницы

Дмитрия Пескова, заболевшего коронавирусом, выписали из больницы 25 мая. После выздоровления представителя президента врачи поместили на домашний карантин. После болезни Песков впервые пообщался с прессой 26 мая. Он рассказал о рабочем дне главы государства и сохранении в России эпидемиологической угрозы. Также он поделился впечатлениями от заражения COVID-19 и тем, какие выводы сделал.


#коронавирус #песков #президент
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