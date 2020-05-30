Песков пообещал сбрить бороду после выхода на работу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сбреет бороду, как только выйдет на работу в офис. По его словам, его пятилетняя дочь Настя попросила вернуться к старому образу. Он также признался, что похудел во время болезни и борода позволяла компенсировать такие изменения.





«Временно, временно. Как только выйду на работу в офис, то она [борода] сразу исчезнет», — сказал Песков, отвечая на вопрос ведущего программы «Москва. Кремль. Путин», что теперь можно говорить не об «усах, а о бороде Пескова».