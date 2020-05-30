Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от COVID-19

Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало первый российский препарат от COVID-19 «Авифавир», сообщили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Лекарство показало высокую эффективность при лечении пациентов с коронавирусной инфекцией во время клинических испытаний. Подробности о препарате в РФПИ пообещали раскрыть на онлайн-пресс-конференции, которая пройдет 1 июня в 10:00 мск.





«Авифавир» — первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, показавший свою эффективность в клинических испытаниях против COVID-19», — отметили в пресс-службе РФПИ.





«Авифавир» разработан совместным предприятием РФПИ и группы компаний «ХимРаР». «Препарат достаточно хорошо изучен, так как находился в обращении в Японии с 2014 года против тяжелых форм гриппа», — добавили в фонде.





Высокую эффективность «Авифавира» подтвердили промежуточные клинические исследования. По результатам испытаний, включая 1-й Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова, МГУ им. М.В. Ломоносова и других, препарат продемонстрировал высокую эффективность и способность нарушать механизмы размножения коронавируса.





«Афивавир» является не только первым антивирусным препаратом, зарегистрированным против коронавируса в России, но и, возможно, самым многообещающим лекарством против COVID-19 в мире. Он был разработан и протестирован в ходе клинических испытаний в России в рекордные сроки, что позволило ему стать первым зарегистрированным средством на основе «Фавипиравира» в мире», — заявил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.