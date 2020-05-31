Илон Маск после запуска Crew Dragon припомнил Рогозину шутку 2014 года

«Батут работает, — сказал Маск на пресс-конференции после запуска Crew Dragon, и переглянулся с главой NASA Джимом Брайденстайном, они оба рассмеялись, — это наша внутренняя шутка». Брайденстайн отметил, что Рогозин «очень мощно» поздравил американских коллег с успешным запуском.





Глава SpaceX также подчеркнул, что считает запуск Crew Dragon достижением всего человечества, которым могут гордиться люди по всей Земле. «Этот корабль сделан людьми, и человечество может гордиться этим достижением. Думаю, что это первый шаг нашей цивилизации на пути к Марсу. Мы станем межпланетной цивилизацией», — сказал Маск.