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Илон Маск после запуска Crew Dragon припомнил Рогозину шутку 2014 года
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Илон Маск после запуска Crew Dragon припомнил Рогозину шутку 2014 года

«Космический батут» работает, заявил руководитель SpaceX

Глава американской компании SpaceX Илон Маск после запуска корабля Crew Dragon вспомнил шутку гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина о «космическом батуте», с помощью которого можно было бы доставлять космонавтов на МКС. Маск заявил, что теперь «батут работает». Также бизнесмен подчеркнул, что человечество может гордиться новым кораблем, и что Crew Dragon станет первым шагом к освоению Марса.


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«Батут работает, — сказал Маск на пресс-конференции после запуска Crew Dragon, и переглянулся с главой NASA Джимом Брайденстайном, они оба рассмеялись, — это наша внутренняя шутка». Брайденстайн отметил, что Рогозин «очень мощно» поздравил американских коллег с успешным запуском.


Глава SpaceX также подчеркнул, что считает запуск Crew Dragon достижением всего человечества, которым могут гордиться люди по всей Земле. «Этот корабль сделан людьми, и человечество может гордиться этим достижением. Думаю, что это первый шаг нашей цивилизации на пути к Марсу. Мы станем межпланетной цивилизацией», — сказал Маск.



В 2014 году Дмитрий Рогозин, бывший тогда вице-премьером РФ по вопросам развития космонавтики, в шуточной форме раскритиковал космическую программу США и введенные против российских космодромов санкции. «Проанализировав санкции против нашего космопрома, предлагаю США доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута», — заявил он тогда. 


Ракета-носитель Falcon 9 с Crew Dragon стартовала к МКС 30 мая в 22:22 мск с космодрома на мысе Канаверал. Запуск был осуществлен со второй попытки: в среду, 27 мая, старт был отменен за 17 минут до расчетного времени из-за неблагоприятных погодных условий в районе космодрома. Это первый с 2011 года пилотируемый полет, который совершается на американском корабле с территории США. Последние девять лет астронавты попадали на МКС на российских «Союзах».


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