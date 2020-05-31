Илон Маск после запуска Crew Dragon припомнил Рогозину шутку 2014 года

Глава американской компании SpaceX Илон Маск после запуска корабля Crew Dragon вспомнил шутку гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина о «космическом батуте», с помощью которого можно было бы доставлять космонавтов на МКС. Маск заявил, что теперь «батут работает». Также бизнесмен подчеркнул, что человечество может гордиться новым кораблем, и что Crew Dragon станет первым шагом к освоению Марса.
«Батут работает, — сказал Маск на пресс-конференции после запуска Crew Dragon, и переглянулся с главой NASA Джимом Брайденстайном, они оба рассмеялись, — это наша внутренняя шутка». Брайденстайн отметил, что Рогозин «очень мощно» поздравил американских коллег с успешным запуском.
Глава SpaceX также подчеркнул, что считает запуск Crew Dragon достижением всего человечества, которым могут гордиться люди по всей Земле. «Этот корабль сделан людьми, и человечество может гордиться этим достижением. Думаю, что это первый шаг нашей цивилизации на пути к Марсу. Мы станем межпланетной цивилизацией», — сказал Маск.
В 2014 году Дмитрий Рогозин, бывший тогда вице-премьером РФ по вопросам развития космонавтики, в шуточной форме раскритиковал космическую программу США и введенные против российских космодромов санкции. «Проанализировав санкции против нашего космопрома, предлагаю США доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута», — заявил он тогда.
Ракета-носитель Falcon 9 с Crew Dragon стартовала к МКС 30 мая в 22:22 мск с космодрома на мысе Канаверал. Запуск был осуществлен со второй попытки: в среду, 27 мая, старт был отменен за 17 минут до расчетного времени из-за неблагоприятных погодных условий в районе космодрома. Это первый с 2011 года пилотируемый полет, который совершается на американском корабле с территории США. Последние девять лет астронавты попадали на МКС на российских «Союзах».