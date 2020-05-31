Число заболевших коронавирусом в мире превысило шесть миллионов

По данным университета Джонса Хопкинса, число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в мире превысило шесть миллионов, достигнув на 31 мая отметки в 6 063 725 человек. Жертвами вируса стали уже 369 254 пациента, победили болезнь — 2 566 048. Более 25% заражений приходятся на жителей США, занимающих первое место в мире по количеству больных. Следом идет Бразилия, на третьем месте — Россия.





В первую десятку по числу подтвержденных случаев заболевания вошли: США (1 770 384 пациентов), Бразилия (498 440), Россия (396 575), Великобритания (274 219), Испания (239 228), Италия (232 664), Франция (188 752), Германия (183 189), Индия (182 143), Турция (163 103). За последние сутки в мире коронавирус обнаружили у 134,7 тысячи человек.





Жертвами пандемии стали 369 254 человека по всему миру. Из них 103 781 — жители США. Также в тройку входят Великобритания (38 458 смертей) и Италия (33 340 погибших). В этом списке Россия на 16-м месте с 4555 умершими от коронавируса.





Побороли болезнь уже 2 566 048 человек. В США справились с коронавирусом 416 461 человек, за ними идут бразильцы — 200 892, на третьем месте Россия, где выздоровели 167 469 человек.





30 мая Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало первый российский препарат от COVID-19 «Авифавир». Лекарство показало высокую эффективность при лечении пациентов с коронавирусной инфекцией во время клинических испытаний. Предполагается, что оно может поступить в больницы уже 11 июня.